Simone vice de Doria, 'não'

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), que também presidente o MDB no Rio Grande do Sul, afirmou que, "com certeza, se a Simone Tebet, candidata do MDB ao Palácio do Planalto, for para vice de João Doria, candidato do PSDB, não terá o nosso apoio".

Liderança povo

"A figura do Doria, acentuou o líder político, não é uma pessoa que, acho, seja importante para o futuro do País. O Brasil precisa de uma liderança que seja povo, que mobilize as pessoas, que levante a autoestima, que traga a boa política para o processo sem ódio", destaca.

Pessoas pré-fabricadas

"Essas figuras pré-fabricadas, como se fosse uma fábrica de sabonete, a gente não aguenta. As pessoas não querem mais", fulminou Alceu Moreira. "Doria não sai do chão e não sairá com a Simone Tebet. A Simone é realmente uma figura nova no processo, e é qualificadíssima", destaca. O presidente do MDB gaúcho critica, ainda, que "tem um grupo do PSDB, principalmente do PSDB dissidente, que está atrapalhando a possibilidade de fazer uma manifestação de apoio a Simone".

Simone é candidata

"Nós queremos a Simone Tebet como candidata à presidência da República. Essa foi a manifestação que fizemos, nós não lançamos ninguém para ser vice", diz. Sobre a mudança do atual quadro, Alceu Moreira afirmou que "o próprio presidente do PSDB (Bruno Araújo) disse que o Doria não deslancha, não sai do chão". Se ele não sai do chão, acentua Alceu, "não adianta botar alguém junto dele". "É a figura do Doria que não tem mais viabilidade eleitoral, nem em São Paulo. As pessoas precisam perceber qual a expectativa da figura eleitoral que querem eleger. E a expectativa não está com essas pessoas que são pré-fabricadas".

Partidos de Centro

Na opinião de Alceu Moreira, "a Simone, como candidata à presidência da República, tem que fazer parcerias com partidos que estão no centro. Pode buscar o PSD, pode se buscar o Republicanos, pode buscar o próprio Podemos, partido do Moro (Sergio), porque, se nós quisermos ter responsabilidade com o País, a gente precisa construir um grupo de política de centro que seja altamente competitivo".

Moro vice

Moreira avalia que Moro poderia ser o vice de Simone Tebet, e traria para a chapa "uma credibilidade importante", acentua o líder emedebista, que acrescenta: "Na minha visão, o Moro tem teto baixo, porque é um juiz, e não passa na cabeça das pessoas um projeto de desenvolvimento para o País, um projeto de um país absolutamente competitivo e empreendedor com uma pessoa que é juiz de Direito".

Teto de Moro

Para o deputado, "um juiz de direito não tem essa visão empreendedora, esse é o teto dele". Moreira complementa: "Quando chega para discutir essas questões, mesmo com o Pastore (economista Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central) orientando ele, ainda assim tem uma série de desconfiança em transformar o Brasil num país de burocratas".