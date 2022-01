Nova tentativa para privatizações

Sem concluir nenhuma privatização em três anos, o governo promete nova investida em 2022, para se desfazer de sete companhias nos próximos meses, promete o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord (foto), sendo mais otimista e realista que as propostas de Salim Mattar, seu antecessor, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que anunciou que arrecadaria R$ 1 trilhão com a venda de empresas públicas federais, mas nada aconteceu. Será muito difícil obter qualquer resultado positivo neste ano eleitoral em que as incertezas são um componente forte no planejamento das empresas investidoras.

Resultado incerto

No entendimento de especialistas e alguns parlamentares, tratar o assunto como promessa eleitoral, sem que estudos sejam previamente realizados, gera, mais uma vez, falsas expectativas. Sem o comprometimento de resultados, priorizando recursos em saúde, educação e políticas sociais, é incerto o resultado da privatização.

Correios continuam parados

É improvável que haja avanços. Os Correios, por exemplo, com mais de 90 mil empregados e presente em todos os municípios do Brasil, dificilmente serão desestatizados. Aprovada pela Câmara em uma votação relâmpago, sem a participação da sociedade civil, a proposta que cria um novo marco postal está parada no Senado e não há perspectiva de que seja votada em um ano eleitoral.

Refazer o planejamento

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) acha muito difícil que a intenção do governo se concretize este ano. O parlamentar disse ao Repórter Brasília que a concessão do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, está com muitos problemas. Na opinião de Goergen, "o melhor é que o governo refaça todo esse planejamento de concessões e de vendas de estatais, porque do jeito que está ficando, cada um vende um pedaço do corpo. Agora é hora de rever todo esse processo".

Fazer por fazer

"É muito melhor o governo montar um plano e apresentar, mesmo que use isso eleitoreiramente, mas dizer para onde vai", defendeu Jerônimo Goergen. "Nós vamos vender isso, com isso, nós vamos fazer isso. Esse governo cometeu o mesmo erro que outros, vai vendendo sem que tenha uma questão estrutural para resolver problemas econômicos, sociais, e reinvestir." Segundo Goergen, "para fazer agora só para dizer que fez, é muito melhor remodelar o formato das concessões e das privatizações do que fazer por fazer".

Admitir as dificuldades

No entendimento do parlamentar, não tem tempo para isso pelo ambiente eleitoral, e as privatizações só começam no próximo governo. O congressista alerta que para esse governo que pretende ser reeleito, "é muito melhor admitir as dificuldades que teve e apresentar um novo modelo do que pretende fazer no novo governo do que simplesmente vender um ou outro negócio, mas sem ter planejamento de para onde vai o dinheiro da venda disso tudo. Vai botando fora o patrimônio público sem resolver problemas estruturais, como questões fiscais, infraestrutura e outros". O congressista concluiu acentuando: "Não há dúvida que tem que avançar a privatização nesse ou em qualquer governo".