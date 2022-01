Podemos otimista com Moro

A presidente do Podemos, Renata Abreu, está bastante otimista com o trabalho que o partido vem desenvolvendo junto com Sergio Moro na pavimentação do caminho para disputar a presidência da República, em outubro. Em resposta a especulações de adversários políticos sobre a confirmação da candidatura do ex-ministro, Renata Abreu disse que "Moro é a única via possível da terceira via, já que ele larga com 10,11% nas pesquisas. É um processo que não tem como voltar atrás, é a esperança de muitos brasileiros que está em jogo", acentuou Renata Abreu.

Crescimento em pré-campanha

Renata Abreu (foto) disse que "é difícil um candidato crescer em pré-campanha, até porque o eleitor está mais preocupado com outras coisas do que com as eleições, o eleitor vai se atentar à eleição muito mais perto do processo eleitoral, mas Sergio Moro vem crescendo", comemora.

Robustecer candidatura

Ainda é cedo para definir parcerias. Mas o Podemos trabalha projetando a pré-candidatura de Sergio Moro com a perspectiva de fazer alianças, que serão discutidas mais adiante. Enquanto isso, o Podemos pretende robustecer essa candidatura tendo aliados de outros partidos. Renata Abreu confirma que está dialogando, sim, com vários partidos. "É importante esclarecer que Sergio Moro nunca foi antipolítica, ele é anticorrupção na política, são coisas completamente diferentes. É contra o sistema de corrupção, que infelizmente se instaurou na política."

Alianças "com princípios e valores"

A presidente do Podemos enfatiza: "Nós queremos aliança, mas não alianças a qualquer preço, não alianças que Sergio Moro tenha que abrir mão de princípios e valores que ele sempre defendeu", adianta. O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) disse ao Repórter Brasília, que Sergio Moro está em plena campanha para a presidência da República, e não para o Senado. O ex-ministro já esteve na Paraíba, já esteve em Pernambuco e, no dia 4 de fevereiro, estará em Santa Catarina, e dia 14 deverá estar no Rio Grande do Sul, em visita que já vem sendo coordenada pelo senador Lasier Martins, ou seja, "está em pré-campanha", diz.

Mostrando propostas

Quanto às parcerias, na visão de Lasier, "é muito cedo ainda. Por enquanto, Moro continua as visitas aos diversos estados e, a partir de março, as negociações de parcerias ficam mais próximas". O senador lembra que, "até agora, os candidatos definidos são (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) e (Jair) Bolsonaro (PT)". Para Lasier Martins, "é cedo ainda para as composições estaduais, mesmo no Rio Grande do Sul. Sergio Moro está mostrando suas propostas. As coligações vêm num segundo momento", adianta o senador gaúcho.

Avanços tecnológicos

