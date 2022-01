Brasil nos trilhos

O relator do projeto que facilita a exploração de ferrovias por empresas privadas, o deputado Zé Vitor (PL-MG), acredita que este ano as ferrovias terão um grande avanço no Brasil. Na avaliação do parlamentar, a chamada Lei das Ferrovias, aprovada pelo plenário da Câmara antes do recesso, vai colocar o País nos trilhos do desenvolvimento. A decisão do Parlamento fará com que diminua a burocracia do setor e vai permitir o aumento das ofertas e de novos investimentos em infraestrutura, que podem chegar a R$ 100 bihões.

Transporte em caminhões

Se de um lado, os caminhoneiros, com a expansão das ferrovias, estão preocupados com a diminuição do transporte de carga em caminhões, por outro, defendem a utilização do trem para transportes de longa distância, e os caminhões apenas para curtas distâncias.

Discutir com mais profundidade

A preocupação dos caminhoneiros é perder fretes. O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Frentistas, deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSL, foto), disse à coluna Repórter Brasília que os caminhoneiros querem que o assunto seja discutido com maior profundidade. A proposta dos caminhoneiros é que já no início das atividades, após o recesso, sejam realizadas audiências públicas. A decisão foi tomada pela categoria após reuniões realizadas em Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Características diferentes

Nereu Crispim argumenta que "o Brasil é um país continental e existem características diferentes do Rio Grande do Sul para São Paulo, e para o Nordeste. É preciso discutir de forma mais ampla, até porque, o Brasil é um país continental e existem características diferentes do Rio Grande do Sul para São Paulo e o Nordeste". Disse que tem que dar alternativas, principalmente, ao caminhoneiro autônomo.

'Patrolaram' como algo eleitoreiro

Questionado sobre a integração trem-caminhão, Nereu Crispim afirmou: "Nós ficamos muitos anos sem operar com esse tipo de modal. Acho que tem que ser discutido de uma forma mais ampla. Não podia ser feito desta maneirara". O parlamentar reclama que "simplesmente 'patrolaram' como algo eleitoreiro para mostrar que estavam realmente fazendo uma revolução em termos de logística, e a gente sabe como acabam teoricamente essas coisas no Brasil".

Diferentes produtos

Os caminhoneiros alertam para os diferentes produtos que são transportados. "Além da cadeia produtiva, temos o problema dos insumos, como a ureia e os adubos", afirma. Crispim citou como exemplo a Ferrogrão de Mato Grosso para Paranaguá. É a cabotagem entre os portos. Eles estão trazendo a soja e os insumos, como o adubo e a ureia para a volta. E agora, como fazem? "Na realidade, essa logística de vir com um produto e voltar com outro não vai funcionar. Vai encarecer o insumo, o produto, vai encarecer tudo", adverte.