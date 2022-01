MDB não tem dono, diz Baleia Rossi

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), garantiu que a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da República "é para valer". Acentuando que "o partido jamais faria um lançamento com a magnitude da oficialização da senadora se não fosse para valer".

Unidade no partido

Baleia Rossi (foto) afirmou que participaram do ato, dia 8 de dezembro, em Brasília, as principais lideranças do partido dos 26 estados e do Distrito Federal. Disse que "se não fosse uma candidatura que pudesse representar uma unidade dentro do MDB, e que converse com todas as correntes políticas da sociedade, não seria desta forma".

Desafios a serem superados

O líder emedebista admitiu que o partido tem desafios a serem superados, mas acredita que pela capacidade de Simone Tebet, do que ela representa, e o que ela já conseguiu superar de obstáculos no Senado, garantirá o sucesso da candidatura. Baleia assinala que Simone "foi a primeira mulher a ser presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que é a principal comissão do Senado. Ela é hoje a líder das mulheres no Senado Federal e foi a primeira líder mulher do MDB, que é um grande partido. O MDB está abraçado nesta candidatura e vai superar todos os obstáculos".

Experiência política

A pré-candidata ao Palácio do Planalto já foi prefeita, deputada estadual, vice-governadora do Mato Grosso do Sul, é senadora da República e desenvolve intenso trabalho pelo Brasil para ser mais conhecida.

Devolvendo credibilidade

"O MDB tem as suas características que são históricas", acentuou Baleia Rossi. "O MDB não é um partido que tem dono. Diferentemente de muitos outros partidos, o MDB tem uma história de 55 anos, foi importante na redemocratização com Tancredo Neves, depois a garantia da democracia pelo presidente José Sarney; o MDB foi importantíssimo na Constituição de 1988 com Ulysses Guimarães, no apoio ao Plano Real, com Fernando Henrique Cardoso (PSDB); no apoio ao Bolsa Família, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), depois com o presidente Michel Temer (MDB), devolvendo credibilidade ao País", concluiu.

Revogação da reforma trabalhista

As mensagens publicadas pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e pelo ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, elogiando a reforma trabalhista da Espanha e afirmando sua disposição de revogação das reformas trabalhistas no Brasil, foi contestada pelo ex-ministro do Trabalho do governo Michel Temer (MDB), Ronaldo Nogueira, que hoje é o titular da Secretaria do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul.

Ex-ministro do Trabalho contesta

Ronaldo Nogueira contesta a crítica à reforma trabalhista feita no Brasil e argumenta: "a modernização trabalhista trouxe segurança jurídica às relações de trabalho, proteção de direitos, e assegurou o emprego". Destacou que foram criados mais de 3,5 milhões de empregos depois da nova lei. "Como questionar isso?", pergunta.