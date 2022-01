Dificuldades dos candidatos

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, avalia que há um certo afunilamento nas candidaturas para as eleições de 2022. Para o experiente político, "alguns candidatos, independentemente das suas qualificações, alguns deles até muito bem qualificados, têm dificuldades, no ponto de vista partidário, de agregar a outros partidos, a outras candidaturas".

Candidatos que se sobressaem

Na avaliação de Roberto Freire (foto), tem hoje poucos candidatos que se sobressaem exatamente por terem algumas dessas características. Ciro Gomes (PDT), que já foi candidato três vezes, e parece que tem um partido com uma certa "calcularidade", no caso o PDT; tem Sergio Moro (Podemos), que tem um grande impacto em função da sua agenda lavajatista, que combate a corrupção e que tem uma presença na sociedade que ele próprio criou, que compete com as redes mais fortes dos candidatos, seja Bolsonaro (PL) ou Lula (PT).

Centro democrático

"Tem (João) Doria, que é o candidato do PSDB, que nós não podemos esquecer", lembra Freire. "O PSDB já governou o País e governa há mais de 20 anos o estado de São Paulo, e alguns outros estados; demonstra que tem uma estrutura inclusive de intelectualidade, de profissionais e pessoas que podem governar o País." Na visão de Roberto Freire, "esses três estão no cenário com maior presença no chamado campo do centro democrático, como a imprensa chamava a terceira via".

Enxugamento maior

Para Roberto Freire, "a não ser que haja uma surpresa, eu tenho a impressão de que essas três candidaturas marcham para abril e maio ter um quadro mais definido com as buscas de candidaturas a vice". Freire acredita que "isso será mais ou menos decidido próximo da convenção, e quem sabe pode ter até um enxugamento maior dessas candidaturas, é possível", acentua.

Salvador da pátria

Na opinião de Roberto Freire, "um fato interessante é que o Brasil sempre se move em campanhas presidenciais em função do nome, em função do líder, do salvador da pátria, daquele que representa a possibilidade de resolver os nossos problemas; e isso é muito flagrante". Segundo o presidente do Cidadania, "não tem os partidos se organizando com programas, se organizando em torno de candidatura, e nessa campanha teve e está tendo algo interessante até agora, ainda não sabe qual é o candidato desse campo".

Candidato único

"Tem uma mobilização grande na sociedade por encontrar este candidato, e eu digo até que estão se juntando com uma candidatura abstrata, mas isso é um fato inédito no Brasil. Isso vai ser motivo de uma pressão para que se possa chegar até mesmo no candidato único. É difícil, mas é uma possibilidade bem factível."