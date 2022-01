Cresce o bolsão de 'nem,nem'

O Brasil tem 12,3 milhões de jovens que não estudam, nem trabalham, os chamados "nem, nem". O número é equivalente à população da Bélgica, e maior do que a de Portugal. Já representa 30% dos jovens na faixa etária até 29 anos, chegando a 800 mil indivíduos. Um problema gravíssimo que se agravou na pandemia e que com a economia fraca prejudica a entrada no mercado de trabalho.

Vulnerabilidade social

O deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos, foto) vê com muita preocupação, pois são pessoas que não têm perspectivas do ponto de vista pessoal, de sua própria vida e muito menos enquanto cidadãos para poder contribuir para uma nação. Na avaliação do parlamentar, "se nada for feito hoje, na frente serão novos dependentes do governo, e jovens que estarão numa vulnerabilidade social, podendo servir ou não, como instrumento da violência. O Estado tem que fazer alguma ação urgente para alcançar essas pessoas o quanto antes".

Ineficiência para o Estado

A pesquisadora Ana Tereza Pires, responsável pelo levantamento, diz que "isso representa uma ineficiência enorme para o Estado, já que muitas dessas pessoas tiveram um investimento público por trás. A cada ano novos estudantes se formam e não conseguem ser absorvidos no mercado, o que cria um bolsão de nem-nem; sem emprego, nem renda eles não conseguem estudar, e muitos param no meio do caminho". "A situação dos jovens é resultado de uma série de questões", avalia o presidente da Trevisan Escola de Negócios, Vandyck Silveira, ao Estadão. "A primeira está associada à educação. Temos uma escola de ensinos Fundamental e Médio de péssima qualidade que não prepara o estudante para nada." Para ele, o problema "não é por falta de investimento, mas por investimento errado".

Eleições com foco no Planalto

As eleições estão chegando rapidamente. O primeiro turno será dia 2 de outubro, uma nova oportunidade para a população brasileira reavaliar as suas escolhas para quem comandará o País nos próximos quatro anos. Serão escolhidos 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais e mais de mil deputados estaduais, mas as atenções maiores estão focadas para quem vai ocupar o Palácio do Planalto. O segundo turno, caso haja, será dia 30 de outubro.

Cuidado com as previsões

As pesquisas mostram a possibilidade da vitória do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ninguém pode afirmar nada. O cenário só dará as verdadeiras tendências mais próximo do pleito. Ainda tem que ter cuidado com as previsões, mas por enquanto as pesquisas dizem isso.

No Parlamento, a diferença

Não se pode esquecer que as eleições legislativas é que fazem a diferença. No Parlamento, serão escolhidos 513 deputados para a Câmara e um terço dos senadores. No Rio Grande do Sul, quem busca a reeleição é o senador gaúcho Lasier Martins (Podemos). Para a Câmara dos Deputados, se persistir o perfil atual dos parlamentares, o próximo presidente, não interessa o nome ou partido, terá grandes dificuldades.

Dificuldades têm nome, Centrão

O nome dessas dificuldades é Centrão, que, no atual governo, teve uma ascensão significativa, assumindo pontos chaves e, de certa forma, influenciando fortemente nos rumos do governo, juntamente com a bancada evangélica. A luta agora é intensa nos estados para os partidos formarem bancadas fortes.