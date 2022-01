O Senado apresentou no balanço de atividades de 2021, o avanço dos senadores nas atividades legislativas. O presidente Rodrigo Pacheco (PSD) reforçou a defesa da democracia, destacando que "apenas com diálogo, conciliação e respeito à Constituição, será possível superar as crises". Citou a produtividade ao longo do ano, a aprovação de projetos para o enfrentamento das consequências da pandemia e reforçou a busca constante pela "construção de consensos". A questão racial conquistou importante espaço, disse ao Repórter Brasília o senador gaúcho Paulo Paim (PT).

Projetos aprovados

O senador Paulo Paim (foto) continua sendo um dos campeões de projetos aprovados no Senado. O foco do senador petista foi a questão racial. Já no geral, os senadores analisaram, em plenário, 401 proposições em 2021. Entre as matérias, foram aprovados 181 projetos de lei ordinária, 15 projetos de lei complementar, 13 propostas de emenda à Constituição, 38 medidas provisórias, 82 indicações de autoridades, 32 projetos de decreto legislativo e 40 projetos de resolução.

Avanços nas questões sociais

Entre as matérias aprovadas pelo Senado, foram destacadas iniciativas que, segundo Paim, "trouxeram avanços em questões sociais, econômicas e estruturais na defesa das minorias e na saúde". Paim continuou dedicando intenso trabalho à questão racial em 2021. Apresentou 10 projetos sobre o tema.

Mídia abre espaço

A gravidade do problema racial teve um espaço maior na mídia em 2021. "É inegável que a mídia está dando mais espaço para o debate sobre o racismo estrutural, à abordagem policial", acentuou o senador.

Política de cotas

Paulo Paim avalia que a política de cotas avançou bastante. "Foi o ano no Brasil em que nós mais debatemos, aprovamos, finalizamos essa situação. Mais jovens falando e participando de ações da questão racial."

Vetos não apreciados

"Infelizmente", segundo o senador gaúcho, vetos importantes que deveriam ser derrubados não foram apreciados. Entre eles: o veto 59, da pobreza menstrual. Também não foi apreciado o veto que permite a quebra de patentes com o fornecimento de material biológico necessário para a produção de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. A a falta de vacinas, principalmente, nos países menos desenvolvidos, impede o avanço do combate à Covid-19 e propicia o surgimento de novas variantes, como a Ômicron.

Lula no primeiro turno

Questionado sobre os presidenciáveis, Paim afirmou que costuma olhar para a onda. "Há uma onda positiva com relação à candidatura do Lula. E Lula, as pesquisas mostram, tem todas as possibilidades para ganhar no primeiro turno. Bolsonaro só despenca, tem cometido um erro atrás do outro. Já Lula, vem com uma visão de frente mais ampla. O próprio mercado percebe que Lula vai fazer bem ao País."

Boa posição de centro

"Lembra do José Alencar?", perguntou Paulo Paim. "Eu fui um dos primeiros a bater palmas. O Lula de esquerda, mas com um vice com uma posição de centro muito boa, deu muito certo. Agora, com (Geraldo) Alckmin (PSDB), tem essa mesma visão, tem que dialogar com todos, tem que fazer composição juntos."