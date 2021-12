Higienização dos parques infantis

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga a higienização de parques infantis. O objetivo é evitar que as crianças se contaminem e acabem doentes após uma simples brincadeira no parquinho. A relatora da proposta, deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF), alerta que muitas das vezes as pessoas colocam areia lá naquele parquinho, deixam as crianças brincarem e não fazem nenhum tipo de manutenção.

Focos de infecções e doenças

Para a parlamentar, "esses parquinhos muitas vezes são focos de infecções e doenças graves. É preciso que a gente possa fazer, sim, essa manutenção, porque ali, transitam animais, pombos, e as crianças brincam e não têm esse discernimento do perigo". O projeto que torna obrigatória a higienização periódica das áreas de prática desportiva e de recreação infantil que utilizam materiais como areia e argila foi analisado em caráter conclusivo. O texto deve seguir ao Senado em fevereiro.

Proteção da criança

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) apresentou projeto de lei que visa aumentar a pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, praticado por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. O parlamentar defende também o aumento de pena para crime de maus tratos cometidos por conselheiro tutelar ou por quem exerça atividade em entidades de atendimento ou em instituições que executam programas de acolhimento institucional. O projeto de lei segue para análise das comissões da Câmara dos Deputados.

Vitória da ciência

"A crise sanitária que abalou o Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus mostra que o Sistema Único de Saúde deve ser cada vez mais valorizado e fortalecido", afirmou o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB). O congressista destaca que "o avanço da vacinação contra a Covid-19, em 2021, é uma vitória da ciência e do SUS".

Hospitais e consórcios

Heitor Schuch também informa que mais de 50% das emendas de sua autoria, e grande parte das emendas da bancada gaúcha, foram para hospitais ou consórcios de saúde. O deputado avalia que "o grande desafio para 2022 é a retomada do crescimento econômico".

General no TSE

Ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello criticou a nomeação de Fernando Azevedo Lima, general da reserva, que foi ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro entre o início do mandato e março deste ano, à direção-geral do Tribunal Superior Eleitoral. "Não é comum no TSE nós termos um militar reformado em atuação. O diretor-geral deve ser uma pessoa afeita ao Direito Eleitoral", comentou.