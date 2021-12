Para o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), "o caminho para a recuperação da economia do País não é o resultado das políticas, mas, sim, gerar oportunidades iguais para todos". O congressista gaúcho destacou o discurso da senadora Simone Tebet, no lançamento de campanha como pré-candidata do MDB, ao Palácio do Planalto. "Quer me parecer que é absolutamente adequado o tema abordado pela senadora que tratou da fome dos brasileiros." Na visão de Feltes, "tem que ter ferramentas não só para a questão da fome, da alimentação, mas também dar condições para que a pessoa se desenvolva".

Primeira infância

Feltes (foto) sugere que "na primeira infância, de forma plena, na área da educação, a criança tenha oportunidades de se preparar com razoabilidade em termos de formação, que também tenha acessos". Na formação profissional, acentua o deputado, "se determinam as vontades, as habilidades de cada um".

Equilíbrio Fiscal

Na visão do parlamentar, "não tem a menor dúvida que temos que criar condições de alimentação adequada para todo mundo, temos que ter um controle mais rigoroso do equilíbrio fiscal; não temos que arrefecer na questão inflacionária para que o poder de compra se mantenha mais ou menos ajustado ao longo do tempo". O parlamentar afirmou "que deve haver programas sociais que estabeleçam condições mínimas, para que as pessoas possam se alimentar adequadamente".

Endividamento e taxas de juros

Giovani Feltes alerta que "há uma porção significativa da sociedade desempregada". E destacou que, "apesar do endividamento e da taxa de juros, os empreendedores mais arrojados continuam a aplicar para gerar mais oportunidades de empregos que vêm vindo aí".

Boas escolas e bons candidatos

No entendimento do congressista, "tendo um volume de escolas técnicas preparatórias, Ensino Médio com condições e de boa estrutura, e com candidatos públicos bons, enfim, acho que você chega num patamar com bom tempo".

Despertar da esperança

Feltes tem uma expectativa para verificar como está, e como vai ser feita a leitura das pesquisas da candidatura de uma mulher, a senadora Simone Tebet (MDB). "Eu imagino que até março e início de maio, abril, ela deva percorrer bastante o Brasil, e isso poderá torná-la mais conhecida, ter contato com muita gente, enfim, se pronunciar cada vez mais. Isso pode, de certa forma, dar um alento na sua candidatura. É difícil, sim, claro que é difícil, mas é uma alternativa diferente daquela que a gente tem visto por aí. Uma candidatura feminina leva um encantamento, um despertar da esperança."

Aliança com Moro

Luciano Bivar, presidente do futuro partido União Brasil, fala sobre as movimentações para uma possível candidatura própria da nova legenda, uma aliança com Sergio Moro. A fusão pode desidratar outras siglas, como o PSDB. Para Luciano Bivar, "o País não está carente de grandes líderes". Ele cita Moro como sendo um homem honrado que tem todas as condições, e destaca que mais de 50% dos brasileiros não têm um candidato definido.