Aposentadoria para autônomos

O título do Tesouro Direto específico para a aposentadoria de trabalhadores autônomos e de baixa renda está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2022, e será atrelado ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). A informação é do secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle. Segundo ele, "a nova modalidade tem caráter educativo, e tem como foco o trabalhador autônomo e de baixa renda". O objetivo, explica Paulo Valle, "é trazer o conceito de previdência complementar".

Simplificação da renda fixa

O investimento foi definido por Paulo Valle como uma simplificação da renda fixa. A renda mensal futura vai depender da quantidade de títulos acumulados durante um período de 20 a 40 anos. Depois desse tempo, será possível retirar o dinheiro mensalmente. Mas o governo não deve restringir os saques antes do período contratado.

Extinção de municípios

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) voltou a pedir a retirada do item da proposta do novo Pacto Federativo que extingue centenas de municípios brasileiros com menos de 5 mil habitantes. O congressista argumenta que "fazer com que essas localidades voltem a ser distritos, vai extinguir serviços fundamentais que já estão organizados e funcionando".

Atualização do zoneamento agrícola

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, realizará no início das atividades, após o recesso, audiência pública para discutir a atualização do zoneamento agrícola. O requerimento é de autoria do deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP, foto). De acordo com ele, "a iniciativa se dá por conta da necessidade de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos meteorológicos". "A ferramenta indica qual cultura se adapta a determinada região, solo e clima", explica.

Aumento de vendas em shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings revela que as lojas de shoppings registraram aumento de 10% nas vendas no período de Natal de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. Cerca de 124 milhões de consumidores foram aos centros comerciais para fazer compras no período natalino. Os itens mais vendidos foram roupas e brinquedos. O levantamento também mostra que 94 mil trabalhadores temporários foram contratados para o Natal de 2021, no Brasil.

Confiança dos empresários

Por outro lado, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 2,7 pontos em dezembro deste ano, na comparação com o mês anterior. Com isso, o indicador, que mede a confiança dos empresários brasileiros do setor, chegou a 85,3 pontos, o menor patamar desde abril deste ano, segundo dados divulgados ontem pela Fundação Getulio Vargas.