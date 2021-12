Congresso no controle do orçamento

O Congresso Nacional controla mais de 50% do Orçamento. Na opinião de especialistas, os números indicam um desequilíbrio do presidencialismo. Com isso, o próximo presidente da República enfrentará uma "guerra de vida ou morte" pelo controle de recursos. A execução das emendas parlamentares ao Orçamento se transformará numa "verdadeira guerra", que vai selar o destino do futuro governo e terá mais importância e efeito para os custos da governabilidade do que as federações partidárias e outras novidades da legislação eleitoral, como o fim das coligações nas eleições proporcionais. A análise é de líderes políticos e cientistas políticos.

Emendas parlamentares

Em 2022 o orçamento federal prevê R$ 44 bilhões para investimentos, e R$ 21,1 bilhões para atender a emendas parlamentares. A situação é descrita pela evolução da execução orçamentária das emendas parlamentares, que saiu de R$ 3,3 bilhões empenhados em 2015, para chegar a R$ 26,5 bilhões em 2021.

Falta de transparência

O orçamento secreto - só as emendas de relator em 2022 somarão R$ 16,5 bilhões - transfere, na prática, do Executivo para o Legislativo, a execução desses recursos. Além da falta de transparência na aplicação das verbas, os critérios de decisão são desconhecidos. "Isso não é republicano, legal ou moral. É impossível construir um País desse jeito", afirma Alessandro Molon (PSB-RJ).

Categorias de deputados

Na opinião do presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP, foto), "o orçamento secreto cria deputados de primeira, segunda e terceira categoria. O orçamento secreto está criando uma série de distorções ruins para a democracia". O parlamentar afirma que não é contra as emendas, "pelo contrário, eu represento minha base eleitoral; muitas das ações na área da saúde dependem dessas emendas".

Ministério da Agricultura

O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT) pede a intervenção do Ministério da Economia para garantir recursos federais à manutenção do Plano Safra. De acordo com Bohn Gass, "a situação dos produtores rurais está gravíssima com o aumento do óleo diesel, da uréia, do adubo e dos fertilizantes - todos itens essenciais para a produção agrícola".

São Gabriel

Com cinco mandatos, são poucos os prefeitos que conhecem tão profundamente as necessidades de sua cidade como Rossano Gonçalves (PL), o chefe do Executivo de São Gabriel. Mesmo com todos os desafios impostos pela pandemia, em 2021, foram investidos quase R$ 50 milhões em Educação, e mais de R$ 39 milhões em Saúde prioridades do governo. No evento anual de prestação de contas, Rossano destacou ainda os trabalhos para zeladoria da cidade (R$ 14,5 milhões) e obras de asfaltamento (R$ 11,8 milhões).

Saneamento básico

O prefeito de São Gabriel comemora também os resultados com a concessão do serviço de saneamento básico. "Foi um ano que não sentimos passar de tanto trabalho que tivemos, e tantos desafios que enfrentamos. Mas em onze meses de uma nova gestão, podemos dizer que avançamos muito nas metas e propósitos do plano de governo".