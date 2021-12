O ano foi péssimo, diz Van Hattem

"O fim de ano foi realmente péssimo. Foi o coroamento de tudo o que a gente tinha de expectativa mais pessimista", disse em tom de desabafo, o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), em balanço de 2021, feito à coluna Repórter Brasília, analisando as decisões do Parlamento.

Congresso desmotiva deputados

O parlamentar enumerou as principais situações decididas pelo Legislativo nos últimos meses que acabaram deixando parlamentares "desmotivados". "Aumento de salário de algumas categorias no orçamento fiscal da União, emendas de relator mantidas, inclusive o Supremo Tribunal Federal deu entrada na decisão, Fundo Eleitoral de quase R$ 5 bilhões; nos deixa desmotivados", acentuou o parlamentar do Novo.

Pauta boa de novo

"A gente espera que, superada a questão financeira orçamentária, no início das eleições, com o furo do teto da PEC dos Precatórios, porque tudo foi feito de afogadilho, agora, para poder enfrentar o ano eleitoral quando não se pode mais conceder benefícios, nem alterar o orçamento, a situação melhore. Até pode se alterar o orçamento, mas agora já está fixo. Espero que a gente possa começar a ter uma boa pauta de novo, superado esse revés que tivemos, em dezembro", projetou o deputado gaúcho.

Péssima articulação política

Para Van Hattem (foto), "o governo federal continua, como eu já havia dito anteriormente, com uma péssima articulação política do presidente com o Centrão. Dentro do governo, o Centrão não contribui para as aprovações que o presidente diz que são importantes para ele, então, não entendo qual é a lógica de ter o Centrão no governo". Na opinião do deputado, "o presidente (Jair) Bolsonaro (PL) faz um ano que está abraçado ao Centrão e não tem o bônus da aprovação dos projetos que o Centrão poderia aprovar na Câmara e no Senado".

Veto para a torcida

"O veto do Bolsonaro, pelo visto, foi para a torcida, porque não foi mantido pela própria base do governo", avaliou Marcel van Hattem. O congressista lembra que "o aumento para as polícias foi o presidente mesmo que pediu, e aí como fica com os médicos, os enfermeiros, que durante a pandemia não receberam aumento, como justificar isso?".

Questão eleitoral

Questionado sobre os candidatos ao Planalto, Marcel van Hattem afirmou que havia prometido a ele mesmo falar pouco sobre a questão eleitoral. "Por causa do foco no mandato. Tenho duas preocupações basicamente. Uma é o PT não voltar, e não é em ordem de importância, são duas preocupações importantes igualmente. A outra é apoiar o nosso candidato a presidente, Luiz Felipe d'Avila, para ser mais conhecido, porque é a melhor opção que aí está."