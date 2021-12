2021 ficou pior do que começou

"O ano terminou muito pior do que começou", avalia o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), em rápido balanço feito para o Repórter Brasília. No entendimento do congressista, "embora a pandemia tenha recrudescido por conta da vacina, o negacionismo continua, inclusive, negando a vacina. Eles negaram a vacina para os grandes, e perderam, e negaram agora vacina para as crianças, vão perder", aposta Pompeo de Mattos.

Horda de maldade

Para o parlamentar, "agora tem uma horda para ameaçar". Na verdade, destaca Pompeo de Mattos (foto), "esse povo já existia, Bolsonaro abriu um porão, ele tinha uma horda com muita maldade; esse é um aspecto. O outro, o governo faz discurso social, mas não faz o social. O governo discute economia, mas não faz economia. A economia vive o pior momento desde o nascimento do real".

O pior da inflação

Pompeo de Mattos assinala que o Brasil vive o pior da inflação. "É a inflação sem consumo, aumenta o preço sem gasto. A pessoa não tem dinheiro para gastar e ainda assim aumenta a inflação, é o pior da inflação, que acontece mesmo em período de baixo consumo", acentua o congressista. Alertando que "bastante procura diminui a oferta e aumenta o preço, mas no caso, não tem procura e aumenta o preço".

Na fila do osso

Nos cálculos de Pompeo de Mattos, "esse panorama se manterá daqui para pior. A população está na fila do osso. Não teve na história do Brasil situação como essa. A população com fome, corre para a fila do osso para poder ferver e tomar sopa de tutano".

Debate da fome

"O tamanho da crise econômica e o desalento da população fará com que o centro do debate eleitoral seja a economia; a economia da fome. O que gera a fome começa lá em cima, baixa a renda, aumenta o desemprego, e, consequentemente, as pessoas não têm de onde tirar, mas as pessoas têm que comer", lamenta-se o parlamentar.

Reparte e aumenta a miséria

Na avaliação do congressista, "a pessoa pode não trabalhar, mas tem que comer, e aí bate a miséria. Só tem uma coisa no mundo que se reparte e aumenta, tudo que se reparte diminui, mas a única coisa que se reparte e aumenta é a miséria, tem uma miséria, se reparte, passa a ser duas misérias, mais miseráveis". Para o deputado, é o que está acontecendo. "A miséria bateu nas casas, e isso aí não tem como a pessoa não sentir no bolso, tem uma expressão que eu digo: 'o amor é a coisa mais linda que tem'. Esse amor que muita gente tem pelo Bolsonaro é o amor mais lindo que tem, mas quando falta, ele te manda pela janela. É o que está acontecendo com Bolsonaro."

Botar comida na mesa

"A receita para ativar a economia é emprego e renda. Com trabalho, a pessoa passa a produzir e tem o seu salário, aí produz para o País, produz para botar comida na mesa, produz para exportar, ou seja, tem resultados", diz Pompeo.

Estímulo ao emprego

"O emprego mexe com uma cadeia muito grande, tem que estimular o emprego", defende o congressista, acrescentando a necessidade de programas de estímulo ao emprego para recuperar a dignidade das pessoas.