Hospitais endividados

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), que é médico, empunhou a bandeira da saúde pública para além do discurso. Foi um parlamentar da prática, autor da lei que permite que mais de 5,3 mil hospitais brasileiros recebam o máximo dos recursos contratualizados com o Sistema Único de Saúde em tempos de pandemia garantindo a operação do sistema. Diante da inadimplência das instituições, Westphalen propôs o texto da lei que permite que complexos hospitalares endividados que têm 90% das suas dívidas com a União paguem com atendimentos à população.

A vinda da Pfizer e Janssen

A tão debatida Medida Provisória 1026 - que garantiu flexibilizações por parte da Anvisa, facilitando a compra de vacinas, insumos e serviços necessários para a imunização contra a Covid-19 - teve a relatoria do parlamentar. A MP representou um marco no Brasil: após a sua aprovação, que viabilizou a chegada de Pfizer e Janssen, 75,2% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose. "A política de saúde precisa ser ágil e resolvedora, sobretudo em um momento de extrema vulnerabilidade. Fizemos o que foi preciso fazer", defende o parlamentar.

O pulmão no pós-pandemia

Há duas semanas, Westphalen propôs a criação da Frente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares Graves. A instalação culminou tendo o médico gaúcho como presidente, que acumula a vice-presidência da Confederação Nacional da Saúde (CNS) principal espaço de debate do País sobre o tema. A frente promoverá o diálogo com a indústria farmacêutica e universidades, além de instituições públicas e privadas. "O assunto é urgente, técnico e, depois da pandemia, vital. As síndromes respiratórias precisam de protocolos públicos mais céleres e acessíveis", diz Westphalen.

Imunidades tributárias

"Agora é Lei." O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL) comemora a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar projeto de lei de sua autoria que concede imunidade tributária para Santas Casas, Apaes, instituições de ensino e outras entidades filantrópicas.

Pequenos agricultores

O deputado federal gaúcho Dionilso Marcon (PT) reclama que, "além do prejuízo na produção, os pequenos agricultores continuam sem nenhum amparo do governo federal". O parlamentar reivindica que o presidente Bolsonaro disponibilize recursos aos agricultores, a juro zero, para possibilitar o replantio do milho, da soja e do feijão. Preocupado com a seca no Rio Grande do Sul, Marcon afirma que "os agricultores já perderam a colheita de milho e de feijão e que não estão confiantes em plantar soja". O deputado também cobra o envio de ajuda aos municípios para que possam puxar água para as comunidades rurais.

Sem educação, mais presídios

Flávio Nogueira, deputado federal pelo PDT-PI, entende que é dever do Estado elaborar um Plano Nacional de Educação que contribua para reverter o quadro atual e que oriente os gestores municipais a direcionar recursos ao setor. Segundo Flávio Nogueira, "se não houver um investimento robusto na educação dos jovens, o Brasil deverá ter mais presídios no futuro. A educação não vai bem".