Eleições 2022

Sergio Moro continua com seu apelo anticorrupção na campanha para a presidência da República, mas também vai abordar problemas como a situação da economia, a educação e a pobreza. Mas, diante das crises econômicas e sanitárias, só o discurso da corrupção não é suficiente para ampliar seu leque de eleitores, dizem especialistas.

Campanha selvagem

A campanha, a partir do próximo ano, será "uma selvageria". O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) afirmou que "já se percebe que pelos ataques que o candidato Sergio Moro vem recebendo, a campanha promete que temos que nos preparar para ver uma guerra de baixo nível. Vai ser jogo baixo", prevê.

Moro está incomodando

Na avaliação do senador gaúcho, "se Moro (foto) é atacado, é porque ele está incomodando". Lasier acredita que a campanha para 2022 "será um entredevoramento entre os quatro principais candidatos: Lula, Bolsonaro, e mais Moro e Ciro Gomes".

Centro do debate

Para Lasier, "dizer que a fome será o centro do debate eleitoral, é resumir demais". Na opinião do senador, "as desigualdades sociais é que devem dominar o debate, tendo o combate à corrupção como princípio. O tema principal serão as desigualdades sociais, e isso conduzirá a uma política econômica que equilibre mais a situação entre pobres e ricos, com a criação de empregos, com melhoria salarial, principalmente com atração de investimentos".

Seguro-desemprego

O senador gaúcho Paulo Paim (PT) está indignado com a proposta do governo de se apropriar da multa dos 40% do trabalhador demitido sem justa causa. Além disso, reclama o senador: "o governo tem a desfaçatez de acabar com o seguro-desemprego".

Conquistas históricas

Paulo Paim argumenta que "são duas conquistas históricas do povo trabalhador e, agora, em vésperas de eleição, o governo me aparece com duas propostas destas".

Não passa no Congresso

Paim enfatiza que "pelo Congresso não passa. Ano que vem é ano eleitoral, ninguém vai entrar nessa". Na avaliação de Paulo Paim, aumenta mais ainda a miséria no Brasil. "Deveria era aumentar o seguro-desemprego", sugere o senador petista.

Aglomerações e passeatas

"Enquanto o povo passa fome, o presidente Bolsonaro age como se estivesse em campanha eleitoral", afirmou o deputado Marcelo Nilo (PSB-BA). Segundo ele, "o presidente aproveitou a tragédia provocada pelas chuvas na Bahia para promover aglomerações e passeatas".