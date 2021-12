Multa de 40% do FGTS

O governo federal quer se apropriar da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na demissão do trabalhador sem justa causa. É o que propõe estudo encomendado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A proposta é que o dinheiro alimente as contas do Fundo de Garantia, exclusivamente, de quem ganha até um salário-mínimo e meio, ou seja, R$ 1.650,00 por mês.

Extinção do seguro desemprego

Pela proposta, o seguro-desemprego seria extinto e os trabalhadores deixariam de receber um benefício equivalente a 40% do FGTS quando demitidos sem justa causa. O valor da multa, hoje, pago ao demitido, passaria para o governo. O dinheiro passaria para o Fundo de Amparo ao Trabalhador para abastecer as contas individuais do FGTS de empregados com salário mensal inferior a um mínimo e meio.

Nada justifica, diz ex-ministro

Ronaldo Nogueira (foto), ex-ministro do Trabalho e atual secretário do Trabalho no Rio Grande do Sul, entende que a multa de 40% é um ativo em benefício do trabalhador, com objetivo de colocar uma trava para demissões em escala. Assim, quando ocorrer uma demissão, o trabalhador recebe esse benefício. Na opinião do ex-ministro, "nada justifica essa intenção do governo".

Auxílio Brasil nas pesquisas

Com a demora na definição dos valores do Auxílio Brasil, o governo ainda não sabe qual o impacto do anúncio dos R$ 400,00 nas pesquisas. Com isso, também o Palácio do Planalto não sabe qual o resultado desse anúncio nas urnas. Como essa é a grande aposta do governo para recuperar o desgaste causado por problemas diversos agravados pelas manifestações permanentes do presidente Jair Bolsonaro, "os times", principalmente, a "tropa de choque" do Congresso Nacional, estará em campo para recuperar o prestígio presidencial nos feriados de Natal e Ano Novo, com muita quilometragem pela frente. Entre o agravamento das dificuldades, a fome, tema abordado pela candidata Simone Tebet (MDB), no lançamento de sua candidatura à presidência da República, e que deverá ser o centro do debate eleitoral a partir do próximo ano. Missão difícil.

Orçamento Secreto

Negocia aqui, negocia ali, a verdade é que o Congresso Nacional acabou amarrando a execução do Orçamento Secreto. Ao derrubar na última semana um veto do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Congresso vinculou a destinação de verbas do Orçamento Secreto às indicações feitas pelo relator-geral do orçamento, que carimba esses recursos após distribuição feita nos bastidores. Ao mesmo tempo, outros vetos derrubados abrem caminho para dar agilidade no repasse desses recursos a redutos políticos dos congressistas. Assim, o valor do orçamento secreto deverá chegar a R$ 16 bilhões em 2022, ano eleitoral.

Vacinação de crianças

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que vai aguardar audiência pública no dia 4 de janeiro de 2022 para decidir sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Isso, apesar de o órgão de assessoramento científico ligado ao Ministério da Saúde ter recomendado a aplicação imediata das vacinas. Queiroga disse que os posicionamentos de câmaras técnicas não são oficiais. Tente entender. Na avaliação de Marcelo Queiroga, "a pressa é inimiga da perfeição".