Crise na cadeia produtiva do leite

A cadeia produtiva do leite vive uma "crise generalizada" e pede socorro para enfrentar a "situação dramática" enfrentada pelo setor. Entre os principais problemas, está a baixa remuneração do produtor de leite, elevação dos custos com insumos, concorrência desproporcional de importados e falta de inserção de produtos brasileiros no mercado externo.

Produtores descapitalizados

A situação da cadeia produtiva do leite foi debatida, na semana passada, em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, com a participação de lideranças do setor e entidades de produtores da indústria láctea. A cadeia produtiva está "empobrecida", "descapitalizada" e em "situação dramática", revelaram os líderes do setor, pedindo apoio dos deputados.

Queda de produção

Para o diretor-executivo da Associação Brasileira de Indústria de Lácteos Longa Vida (ABLV), Nilson Muniz, "é o momento mais dramático que estamos vivendo na cadeia láctea; temos hoje uma queda de produção superior a 300 milhões de litros". Já o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ), Fábio Scarelli, disse que nas tradicionais visitas para pesquisas de preço e de abastecimento nos supermercados, constatou os reflexos da crise para os consumidores. "É com tristeza que a gente sai dos supermercados, em pleno fim de ano, com tanta gente circulando nas ruas e pouquíssima gente comprando."

Governo com problemas de agenda

O Ministério da Economia foi convidado para o debate, mas alegou problemas na agenda e não enviou representante. Organizador da audiência, o deputado Zé Neto (PT-BA, foto), sugeriu maior mobilização da cadeia produtiva para reverter a atual crise. O parlamentar baiano lembrou que o Brasil tem o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas do mundo, ficando atrás apenas da Índia. No entanto, foram registrados 600 mil produtores de leite a menos no País entre 1996 e 2017.

Aumento de até 160%

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) disse ao Repórter Brasília, nesta quarta-feira, que "o produtor de leite é talvez o produtor mais penalizado de todas as cadeias produtivas do agro". Na avaliação do parlamentar, "todos enfrentam dificuldades, principalmente, por causa dos preços dos insumos agrícolas, porque alguns produtos aumentaram até 160% num ano".

Perdendo produtores

"O problema do produtor de leite é maior", destacou Schuch. "Prova disso é que em seis anos, no Rio Grande do Sul, nós perdemos 40% dos produtores, que abandonaram a atividade porque ficou incompatível o custo com o preço do produto". No Sul, segundo o deputado, tem outro problema. "De vez em quando, redes de supermercados compram produtos do Uruguai e da Argentina".

Caminhos para solução

Heitor Schuch afirmou que os parlamentares têm trabalhado muito no apoio ao setor, cobrando do governo, pedindo para a Conab fazer estoque regulador, colocar linha de crédito especial com juros subsidiados, pedindo para prorrogar os financiamentos do crédito rural. "As coisas, parece que estão sendo atendidas a conta gotas, até porque tudo tem um regramento do manual de crédito rural que não tem muito lastro".