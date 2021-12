2021, tenso, mas com resultado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Congresso Nacional está às portas do recesso parlamentar, que pela Constituição, inicia dia 23 de dezembro e vai até 1º de fevereiro. Em 2021, apesar de votações importantes no Parlamento, foi um ano de tensões políticas com embates envolvendo o governo federal, leia-se o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Retomada presencial

Na opinião do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB, foto), "apesar da retomada presencial, que foi positiva, poderíamos ter adiantado algumas pautas, como, por exemplo, a reforma administrativa, que, na minha avaliação, não foi discutida e avançada como deveria. A reforma tributária foi fatiada, só votamos o Imposto de Renda. Na minha avaliação, nesses pontos poderíamos ter avançado mais, mas não o fizemos".

Problemas de validade

O parlamentar tucano argumenta que não avançar em algumas pautas poderá trazer problemas para as votações do próximo ano. Arrazoa que "a partir do ano que vem, dependendo de algumas PECs e reformas que terão que ser votadas, haverá problemas de validade, pois elas têm que ser aprovadas um ano antes".

Relação Congresso e governo

Para Lucas Redecker, "a relação Congresso Nacional e governo está mais pacífica; depois de alguns meses de embates, melhorou". O congressista avalia que depois daqueles dias de manifestações provocativas do presidente Jair Bolsonaro, as coisas foram sendo amenizadas. "No momento, a situação está mais calma", avalia.

Mudança de ritmo

Os parlamentares retornam às atividades após o recesso que, para alguns, deverá começar já na sexta-feira. Na opinião de Redecker, "as prioridades para o primeiro semestre de 2022 são a última oportunidade para aprovar essas pautas, porque, a partir de um certo prazo, chegando as eleições, infelizmente, as coisas mudam de ritmo".

Expectativa positiva

Redecker defende que nesta semana a Câmara tem que dar força total para pautar o que não foi pautado este ano ainda. Na avaliação do congressista, "é preciso começar o ano com uma expectativa positiva, quando se trata de economia, para que se tenha novo ânimo".

Mudanças não atrapalham

Com a janela a ser aberta em abril, o deputado não acredita que a busca de novas legendas pelos parlamentares atrapalhe os trabalhos do Congresso. "Isso acontece a cada quatro anos. Essa mudança, principalmente, de quem está no governo, muitas vezes, fidelizando aqueles que passaram o ano votando com o governo, alguns se distanciando, outros se aproximando mais, é um ciclo natural."