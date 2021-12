"O teto de gastos, como âncora fiscal, não existe mais", afirmou Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Banco Santander e ex-secretária do Tesouro Nacional. A economista integrava o governo Michel Temer (MDB) quando foi instituída a âncora fiscal, o teto de gastos. A especialista disse em entrevista à CBN que o teto de gastos foi criado, "num momento de uma recessão muito forte no Brasil, é preciso lembrar que em dois anos o Brasil perdeu cerca de 7% da sua renda, do seu PIB, isso foi mais do que a gente perdeu durante a pandemia, que foram 4%".

Falta de controle

No entendimento de Ana Paula Vescovi (foto), "era uma crise muito forte, justamente gerada por fatores ligados à confiança na condução da política fiscal. A gente estava com despesas crescentes, falta de controle na despesa e a dívida pública brasileira começou a subir muito rapidamente".

Ajuste das contas públicas

Segundo a economista, "o teto de gastos veio para combinar, num acordo da sociedade, porque foi um acordo constitucional, que faríamos um ajuste das contas públicas, pelo lado das despesas, gradualmente, ao longo de vários anos, 10 anos numa primeira fase. Isso nos deu condições de reancorar as expectativas. Eu sempre falo, é que a gente precisa fazer por merecer uma regra como o teto de gastos, porque ela nos permite conviver com juros baixos, inflação sob controle, ela nos permite fazer um ajuste gradual sem impactar de forma muito repentina o aumento de carga tributária, por exemplo, até a execução orçamentária".

Dívida está ficando mais cara

Para Ana Paula Vescovi, "o que a gente está vendo agora é que os efeitos desta perda de âncora, que é a regra do teto de gasto, com um problema de inflação no Brasil, a gente já está com juros neutros, juros reais mais altos, a dívida já está ficando mais cara para a sociedade".

Aumento de carga tributária

Por outro lado, acentua a economista, "ainda temos uma dúvida quanto à evolução das despesas públicas, porque na ótica de quem quer empreender, abrir seu negócio, ou os atuais empreendedores, é uma dúvida quanto à possibilidade de ter um aumento de carga tributária no futuro. Fica sempre essa dúvida pairando no ar, e significa também ter um crescimento potencial menor no País", argumenta a economista-chefe do Santander.

Política econômica

Questionada se, diante da depreciação cambial, inflação crescente, juros crescentes, crescimento estagnado, pode piorar? Ana Paula Vescovi ponderou que tudo depende de como a gente vai endereçar a política econômica, a partir de ter uma proposta de aumentar a carga tributária e continuar no novo governo, que vem em 2023. "Acho que no ano que vem a gente não vai conseguir fugir de uma discussão, de um debate sobre política econômica e sobre política fiscal. Tem várias alternativas."

Maior carga tributária

"A gente pode, por exemplo, ter uma proposta de aumentar a carga tributária e continuar aumentando despesas", avaliou a especialista. "O importante é que a gente deve entender que vai ter que aumentar a carga tributária a cada período de tempo, porque se as despesas não pararem de aumentar, não dá conta só o aumento de carga tributária e, de novo, o Brasil já está com a maior carga tributária entre os pares, que são os países emergentes."