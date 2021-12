Moro deixa Bolsonaro inseguro

A semana começa com o crescimento de Sérgio Moro (Podemos), nas pesquisas, assustando o presidente Jair Bolsonaro (PL). Fica clara a preocupação do presidente da República, que busca a reeleição, com o crescimento do ex-ministro da Justiça nas pesquisas. O temor do presidente se evidencia nas declarações de Bolsonaro nos últimos dias. Para especialistas, é possível que o ex-juiz siga crescendo nas pesquisas como terceira via, transmitindo insegurança para o pré-candidato chefe do Executivo.

Alerta no Planalto

O final de ano segue com os pré-candidatos da chamada terceira via, à presidência da República, atuando com mais força na busca de alianças para quebrar o monopólio de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tanto no Palácio do Planalto (foto), como no comando do candidato petista, os cálculos e projeções foram reforçados com a chegada do pré-candidato do Podemos. Foi o que bastou para acender o alerta no Palácio do Planalto. Antes, o presidente vinha falando para seu grupo ou para sua "raia", como preferem alguns analistas políticos, batendo no Lula, seu principal algoz. Nos últimos dias, inclusive, voltou a bater no Supremo.

Candidatos chegando

Agora, no meio do caminho, surge Sérgio Moro, que com as pesquisas disponíveis, têm mostrado chances de pavimentar a terceira via para esburacar o caminho, principalmente, do presidente Bolsonaro. Além disso, vão sendo lançados candidatos fortes para disputar a subida da rampa.

Candidatos vão se habilitando

Na última semana, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, foi referendada como candidata ao Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, sem admitir que seja candidato, trabalha mineiramente em todas as frentes para fortalecer sua candidatura com a bandeira de Gilberto Kassab. O ex-ministro Henrique Mandetta, do DEM, ainda não tem definido seu rumo, está no aguardo da Aliança Brasil. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, ganhou as prévias, mas agora terá um enorme esforço para conquistar os eleitores tucanos, principalmente, os aliados do governador gaúcho, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do partido de Fernando Henrique Cardoso. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) disse que o desafio, agora, é buscar boas parcerias.

Segmento evangélico

Uma das maiores preocupações dentro do Planalto é a terceira via, com a preocupação de que Sergio Moro conquiste boa parte do eleitor evangélico, dividindo os votos que seriam de Jair Bolsonaro. Ocorre que Moro tem uma pauta de costumes, e conservadora, defendida pelos evangélicos. O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) que assume, no próximo ano a poderosa Frente Parlamentar Evangélica, acha que o presidente Bolsonaro, que hoje tem ampla vantagem dentro do segmento evangélico, perderá votos para Sérgio Moro, que está em segundo lugar no meio, com uma pauta que agrada a bancada e vem puxando votos para seu lado. Na avaliação de analistas políticos, outro segmento que deverá robustecer a campanha do ex-juiz, são as polícias, principalmente, os militares, onde Sergio Moro goza de prestígio e tem bom trânsito.

Exercícios de improviso

Até abril, quando se abrem as janelas partidárias, haverá espaço para muitas movimentações neste sentido. Até março de 2022, o eleitor terá claro para escolher quem tem programa de governo, com planejamento, ou fará grandes exercícios de improviso.