Negacionismo: 'brincadeira macabra'

Falando para mais de uma centena de empresários do Lide Brasília, nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez duras críticas à condução do Brasil durante a pandemia da Covid-19. Sem citar diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o senador mineiro afirmou que "na fase mais crítica da vida nacional, em vez de união, o Brasil experimentou o acirramento e as teses antagônicas, como se a discussão da doença fosse política". Classificando essa batalha ideológica como "imaturidade política", Pacheco disse que "o negacionismo, que era uma tese, virou uma brincadeira macabra medieval".

Força econômica

O senador afirmou que "há, obviamente, uma força econômica que é absolutamente fundamental para o Brasil no momento em que nós estamos avizinhando problemas como inflação, como desemprego, como alta da taxa de juros, uma desvalorização muito crescente do real referente a outras moedas, em especial referente ao dólar".

Momento político

Nas declarações dadas durante a palestra "O momento político e os desafios de um projeto de reconstrução nacional", proferida no Brasília Palace Hotel, falando da atuação do Congresso Nacional durante a pandemia, Rodrigo Pacheco destacou a aquisição de vacinas, enquanto o Poder Executivo patinava na insegurança em relação aos contratos apresentados pelas primeiras empresas.

Visão dos empresários para 2022

Mais de 100 empresários discutiram com políticos e lideranças empresariais a expectativa do setor produtivo para 2022. O presidente do Lide Brasília, empresário Paulo Octávio (foto), sintetizou em entrevista ao Repórter Brasília, o sentimento do setor produtivo. "São empresários comprometidos com o crescimento econômico, com a geração de emprego, que não esmoreceram com a Covid e que continuaram trabalhando. Querem que haja um bom debate e que o Brasil eleja o candidato mais preparado para enfrentar os desafios de 2022".

Norteamento do Executivo

"Os empresários querem ter um norteamento do Poder Executivo, um plano de governo. Os empresários querem metas, querem participar desse bom debate, desse diálogo", cobrou Paulo Octávio, vislumbrando as metas para 2022.

Rumos do Brasil

Para o líder empresarial que atua na construção civil, no ramo de hotelaria, shoppings, turismo, entre outros empreendimentos, "está todo mundo um pouco perdido, ninguém sabe qual é o rumo do Brasil, para que lado que vai, quais as propostas importantes, quais são as grandes obras, quais os desafios, os investimentos em infraestrutura".