Para o deputado Jerônimo Goergen (PP), 2021 tem sido "um ano de muitas conquistas". Destacou que a desoneração da folha foi um avanço muito significativo, em termos práticos, em termos de geração de empregos. Ele lamenta que o Parlamento não tenha avançado para que pudesse ter uma ampliação para os demais segmentos além dos 17, dos benefícios aprovados para que pudesse ter avançado na reforma tributária e na reforma administrativa. O político lastima que o ambiente político não oportunize isso.

Questão de empregabilidade

Jerônimo Goergen (foto) afirma que, "se tratando de questões macro, mais de questões legislativas, o ano foi positivo". Disse que ele mesmo tem 10 projetos de sua autoria tramitando. "Acho que foi um ano bom, nos preservamos, apesar de uns desajustes fiscais que foram feitos." O deputado comemora que foi garantida uma questão de empregabilidade. "Isso para um mandato é uma coisa muito importante, não é uma coisa concreta, é uma tese, só."

Volta da coligação

Na interpretação de Goergen, "a Federação Partidária é uma arrumação para poder trazer as coligações de volta, para salvar a vida deles, de caciques, nos estados de onde eles são os únicos nomes dos partidos. Estão entusiasmados porque para o PT, para o PP hoje, para os partidos maiores aí, os quadros são muito ruins, não têm muita legenda, e também porque daí eles trazem de volta o PCdoB, o PSB, essa turma para coligar com eles", concluiu.

Liberação dos cassinos no Brasil

Neste final de ano, quando o Congresso Nacional deve votar a liberação dos jogos e cassinos no Brasil, a coluna Repórter Brasília continua publicando opiniões a respeito do tema. O professor de teologia e pastor Peniel Pacheco, ex-deputado, lembra da conversa entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Trump pediu esforço de Bolsonaro

"Há algum tempo a imprensa noticiou uma conversa entre Bolsonaro e Trump, ocorrida no dia 19 de março, em Washington, em que o então presidente norte-americano solicitou ao mandatário brasileiro que se esforçasse para aprovar tal medida no Brasil. Desde então, o ministro do Turismo (e mais recentemente o ministro Ciro Nogueira) está tentando convencer seus pares e, em especial, a chamada bancada evangélica para votar favoravelmente ao projeto de lei que deverá ser colocado em pauta antes do fim do ano."

Mudança de posição

"Não se sabe se isto tem alguma relação com a aprovação de André Mendonça para o STF, mas o certo é que, a partir da aprovação de Mendonça, deputados evangélicos têm declarado abertamente a disposição de votar favoravelmente à legalização dos jogos de azar no Brasil", afirma Peniel. E questiona: "Seria esse o preço cobrado pelo governo em troca da vaga na Suprema Corte? ­­­ Se este for o caso, há uma grande incoerência nos discursos e na prática. É sabido que a jogatina anda de braços dados com os vícios e com a prostituição, sendo uma das principais causas da desestruturação da família".

Princípio antissocial

"Há que se destacar que o princípio que rege a aposta é totalmente antissocial, pois arrecada dinheiro de muitos para concentrar nas mãos de poucos, inclusive uma grande parte do lucro indo direto para as mãos dos exploradores das casas de jogos", alerta.