Jogos dividem parlamentares

A liberação dos jogos no Brasil, que tinha em campos opostos dois fortes aliados do presidente Jair Bolsonaro: Centrão e Bancada Evangélica, começa a apresentar um quadro menos radical. O Centrão defende uma proposta ampla, que inclui, inclusive, o jogo do bicho. A justificativa é que vai favorecer a economia e promover o turismo. Já a bancada evangélica, que diz que o vício prejudica as famílias e contraria valores que defendem, começa a ter opiniões menos radicais, aceitando o debate. O assunto vai esquentar esse final de ano no Congresso e no governo.

Preservar as liberdades individuais

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) é favorável à liberação dos jogos no Brasil, e afirma: "o que nós precisamos preservar são as liberdades individuais das pessoas". Na opinião do parlamentar, "não permitir o jogo é uma hipocrisia, porque as pessoas que gostam de jogar acabam jogando. Muito mais preocupante do que liberar o jogo de maneira legal é saber como é que se vai tributar o jogo para que se tenha, em contrapartida, benefícios sociais e políticas sociais que beneficiem a questão social".

Hoje com menor resistência

Na visão de Alceu Moreira, "hoje, terá uma resistência muito menor do que tinha antes". Ele acredita que "se o projeto tiver na redação da sua lei uma destinação do recurso proveniente do jogo mais clara, como o sistema de saúde hospitalar, não acredito que tenha uma grande maioria na Câmara hoje que seja contrário ao jogo". Segundo o deputado, "os jogos acontecem no Brasil na sua grande maioria, e acontecem de uma maneira absolutamente ilegal, escondida, e não raro eles são fontes de financiamento para outro conjunto de crimes".

Eleitor dos dois lados

"Todas as pautas polêmicas, como a da liberação dos jogos, em ano eleitoral, têm muita dificuldade para serem votadas, pois tem eleitor dos dois lados. Se vier à votação, eu voto a favor", conclui o emedebista.

Não é o caminho, diz Fontana

Para o deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT, foto), a volta do jogo liberado no Brasil não é o caminho para gerar empregos. "Sou contra, pois vai gerar uma série de problemas que a gente conhece muito bem. Vai facilitar a pessoa se tornar dependente."

Centro de cassinos e jogos

"O cara pode jogar hoje na casa dele, mas o problema, é se o País resolver se transformar se num grande centro de cassinos e jogos, que não é caminho para desenvolver o País." Na avaliação do deputado, "quando propõem que esse seria o caminho para resolver a falta de recursos para saúde ou coisa do tipo, eu sempre digo que tem fontes muito melhores para garantir os recursos que essas áreas precisam".

Grandes fortunas

Fontana argumenta que existem fontes de recursos muito melhores como, por exemplo, "a cobrança do imposto sobre grandes fortunas ou a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos. Então, o Brasil, no meu ponto de vista, não ganha nada além dos riscos que se conhecem internacionalmente, de que através do caminho desses jogos liberados se tenha mais lavagem de dinheiro".