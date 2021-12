Continuam intensas as críticas à decisão do Congresso Nacional que garante a destinação de verbas do orçamento via emendas do relator. O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) segue combatendo com força "o desvio de bilhões, em favor de interesses eleitoreiros".

Feirão das Emendas

O Podemos vai entrar na Justiça contra a decisão tomada pelo Senado de manter o orçamento secreto. Lasier Martins (foto) afirmou que a decisão de judicializar a aprovação do Senado é para tentar anular o que o senador chama de "Feirão das Emendas".

Barbosa e Moro

Quanto a Sergio Moro e Joaquim Barbosa formarem uma chapa, na opinião de Lasier Martins, "é especulação, é muito cedo para tratar de vice-presidente, recém Moro entrou no partido".

Grande convenção

O senador Lasier Martins será o anfitrião, neste sábado, em Porto Alegre, na "grande convenção", no Bourbon, onde o partido espera, no mínimo, 800 pessoas para recepcionar novos filiados e apresentar o "grande reforço" do Podemos, Sergio Moro. Vão estar presentes: Sergio Moro, Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães, Renata Abreu, e o deputado que está vindo para o partido, Maurício Dziedricki.

Lideranças empresariais

Já nesta sexta-feira à noite, adianta Lasier, num restaurante, também na capital gaúcha, acontecerá uma reunião fechada com empresários, presidentes das principais entidades empresariais do Rio Grande do Sul. Pauta: apresentar ao empresariado o pré-candidato do Podemos, Sergio Moro.

Bolsonaro no PL

Quanto ao ingresso de Jair Bolsonaro no PL, no entendimento de Lasier Martins, "o presidente da República leva para o Rio Grande do Sul um candidato forte, que é Onyx Lorenzoni (DEM), que reparte votos com Luis Carlos Heinze (PP). A partir daí, tudo pode acontecer", destaca. "Cada um está tratando de arrumar sua vida com vistas às eleições, então é compreensível o que ele está fazendo", pontua Lasier.

Competição árdua

O certo, na opinião de Lasier Martins, "é que no Rio Grande do Sul espera-se uma competição muito árdua para todos eles. O segundo turno é inevitável, e esperamos levar Sergio Moro para o segundo turno".

Bibo Nunes

"Com o ingresso do presidente Jair Bolsonaro no PL, a sucessão ao Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, terá uma estrutura forte, com o deputado Onyx Lorenzoni (DEM) como pré-candidato a governador, com tempo de televisão e estrutura financeira", avalia o deputado, que naturalmente vai acompanhar o presidente. "Até porque sou tido como um dos maiores defensores do governo no plenário da Câmara", diz.