Com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) buscando se credenciar para disputar o Palácio do Planalto, partidos apresentam nomes de seus candidatos ao Palácio Piratini. O Estado tem um elenco de talentos para disputar o governo: Alceu Moreira (PMDB), Beto Albuquerque (PSB), Edegar Pretto (PT), Roberto Robaina (PSOL), Romildo Bolzan Júnior (PDT). No PSDB o nome do candidato já está definido, segundo o presidente do partido, Lucas Redecker. "Nós temos um candidato natural, é o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior".

MDB com Sartori ou Alceu

O presidente regional do MDB, deputado federal Alceu Moreira, prudente, afirma que o partido tem uma candidatura natural, que seria o ex-governador José Ivo Sartori. "Caso ele aceite, não haverá disputas". Não sendo Sartori, acentua Moreira, "aí a gente precisa, principalmente eu como presidente do partido, respeitar a vontade dos outros companheiros que queiram concorrer, e abrir o processo de prévias".

Candidatura por consenso

Alceu Moreira adianta que, caso isso ocorra, vai concorrer numa prévia. Nessas circunstâncias, considerou: "Sou pré-candidato a governador, vou me inscrever nas prévias para concorrer. Se não tiverem outros candidatos, a candidatura certamente se realizará por consenso."

Histórico sem fraturas

Moreira explica que o MDB tem um histórico de não ter fraturas internas. Ele lembra que mesmo quando Sartori concorreu contra Paulo Ziulkoski, quando o ex-governador Antônio Britto disputou contra o ex-deputado Mendes Ribeiro, foram campanhas fortes, mas que, no dia seguinte, o MDB estava todo unido em torno do candidato. "Não há fraturas. E, neste caso, também não haverá".

Perfil da direita com Bolsonaro

"As candidaturas do Heinze (senador Luis Carlos Heinze) e do Onyx (ministro Onyx Lorenzoni) estão muito mais ligadas ao perfil da direita com Bolsonaro, porque esse é o compromisso dele, o que não quer dizer que não possa uma coligação mais ao centro, mas não é provável", avalia Moreira. Para o líder peemedebista, "a candidatura de Beto Albuquerque (PSB) é de centro esquerda, o que, na minha visão, pode chegar lá com o Romildo Bolzan, com o PDT. As candidaturas do PT e do PCdoB ficam juntas com o Beto. O PSol, naturalmente, concorre só, ele não se coliga."

Projeto de empreendedorismo

"É um projeto de empreendedorismo", destaca Alceu Moreira, acrescentando: "O Estado é facilitador do ambiente de negócios, precisa ser altamente competitivo, muito mais que Santa Catarina, muito mais que o Paraná, porque se nós formos vender um produto para São Paulo ou nós chegarmos ao Paraná, nós temos uma diferença de 15%, porque eles estão mais perto do mercado de consumo. Então, nós temos um mercado muito competitivo."

Israel no deserto

O presidente do MDB gaúcho dá o caminho para o desenvolvimento. "Nós temos que resolver o problema de ser uma Israel no meio do deserto. Nós temos que encontrar alternativas; e o nosso povo é capaz de fazer isso.