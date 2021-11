Os exemplos de São Paulo

O legado de trabalho de João Doria, que esteve em Porto Alegre ontem, tem sido argumento forte para ampliar o número de aliados País afora, com foco nas prévias do PSDB. O avanço da educação de tempo integral, por exemplo, sob o comando de um gaúcho, impressiona: nos últimos três anos, o número de escolas desse modelo saltou de 364, em 2018, para 2.030 unidades, a partir de 2022. E de 115 mil para mais de um milhão de alunos matriculados, no mesmo período.

Um gaúcho à frente

Quem comanda a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é o gaúcho Rossieli Soares, que foi ministro da Educação em 2018. No Rio Grande do Sul, entretanto, a educação minguou. Na administração de Sartori, eram 104 escolas. Na gestão de Eduardo Leite, ficaram apenas 91 o que representa 4% de toda a rede.

Qualidade da educação

O Estado de São Paulo lidera o Ideb nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Trata-se do principal indicador da qualidade da educação, comemora o governo paulista. Em 2019, a rede estadual de SP obteve o melhor desempenho da história. E em 2022, sob a gestão Doria, vai programar a disciplina de Inglês a partir do 1° ano do Ensino Fundamental em todas as escolas estaduais.

Palanques de Bolsonaro no Sul

Os pré-candidatos ao governo gaúcho já estão em campo, chutando forte. Madrugaram para se preparar para subir a ladeira até o Palácio Piratini. Os dirigentes partidários trabalham intensamente na organização dos partidos, costurando alianças para disputar o governo do Estado. O senador Luis Carlos Heinze (PP) e o ministro Onyx Lorenzoni (DEM) são os mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, e ambicionam o apoio do presidente da República.

Difíceis ajustes

Heinze disse ao Repórter Brasília que esteve no Palácio do Planalto conversando com o presidente Bolsonaro, onde colocou que era candidato e pretendia receber seu apoio. Segundo o senador progressista, Bolsonaro afirmou: "Ótimo. Vou ter dois palanques no Rio Grande do Sul, o seu e o do Onyx, que também é candidato". Heinze disse que é candidato bolsonarista e Onyx também. "Agora é uma questão de se acertar e fazer os ajustes", ponderou o senador. Não será fácil.

Hipóteses e vontades

O senador Luis Carlos Heinze ofereceu a vice-governadoria de sua chapa ao PRB. O deputado federal Carlos Gomes confirmou, mas alertou que o partido ainda não se posicionou a respeito. A ideia do senador progressista é que a deputada federal Liziane Bayer (PSB), que está por ingressar nos Republicanos, seja a indicada para concorrer como vice-governadora na chapa ao seu lado. Por enquanto, são hipóteses e vontades.