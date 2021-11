O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo decidiu desonerar a folha de pagamento de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses setores são os que mais empregam na economia brasileira. A desoneração atual perderia a validade no fim deste ano, e são, em regra, os 17 setores que mais empregam no Brasil. Estão inseridos, por exemplo, construção civil, setor têxtil, setor calçadista, Tecnologia da Informação, comunicação social, entre outros setores. Está marcada para amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a aprovação, em caráter conclusivo, do projeto, segundo o autor, deputado Efraim Filho (DEM-PB), que permitirá viabilizar, de forma rápida, a decisão do governo.

Rápida tramitação no Senado

Na sequência, o projeto vai ao Senado, onde, no entendimento do parlamentar, devido ao apelo social pelo projeto, terá uma rápida tramitação, seguindo para a sanção presidencial para, antes do final do ano, ser prorrogado por mais dois anos. O benefício, destaca Efraim Filho, "ajudará na retomada econômica para fazer o País voltar a crescer e, principalmente, recuperar os empregos perdidos na crise."

Sem impacto no teto

O deputado paraibano, autor do projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamento até 2026, afirmou que a PEC dos Precatórios abre o espaço fiscal necessário para a prorrogação do benefício, sem gerar impacto no teto de gastos. O congressista comemora o anúncio da decisão do presidente Jair Bolsonaro de que vai sancionar a desoneração da folha a 17 setores da economia, o que ajudou a destravar a pauta na Câmara.

Transição para um modelo amplo

Efraim Filho (foto) defende "uma transição para um modelo amplo de desoneração, porque esse é o desejo de todos, porque é um imposto burro, um imposto equivocado. Você ter carga tributária sobre geração de emprego é contraproducente, é contra cíclico, é dizer: "quanto mais emprego eu gerar, mais impostos eu vou pagar". Segundo o parlamentar, "muitas empresas estavam segurando a sua programação para 2022, seu planejamento, até para ampliar suas atividades, porque tinham medo desse imposto voltar e aumentar".

Momento mais importante

Na opinião do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB), "a desoneração da folha chega no momento mais importante, porque hoje nós estamos tratando da recuperação econômica do pós-crise da pandemia". Redecker é autor de um projeto da desoneração da folha do setor calçadista, que foi apensado ao do deputado Efraim Filho.

Segurança jurídica

Para Efraim Filho, "o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro, combinado com nosso projeto, dará segurança jurídica às empresas para que elas possam evitar demissões e pensem em ampliar suas atividades e crescer, de, portanto, gerar empregos a pais e mães de famílias que estão na fila do desemprego".

Pressa para a solução

A decisão do presidente depende de uma aprovação legal. A desoneração da folha é uma lei que tem data para acabar, em dezembro. Por isso, como a gente fala na Paraíba, "é aquela agonia". "Temos que ter essa solução a tempo de as empresas se planejarem", apelou.