Inflação volta aos dois dígitos

Com a escalada da inflação, brasileiros retomam hábitos da década de 1980, observam analistas econômicos e consumidores, lembrando que, na época, o Brasil passou pela pior inflação da história. Hoje, com a escalada da inflação, consumidores, em Brasília, retomam hábitos de fazer compras mensais, em vez de semanais, com estoque, para driblar novas altas sucessivas. As filas nos postos de combustível, por exemplo, começam a surgir diariamente. O temor dos consumidores mais antigos, em Brasília, é o perigo da volta do conhecido dragão da inflação, que assustava crianças e adultos.

Desorganizando a economia

Com a inflação oficial medida pelo IPCA acelerando para 1,16% em setembro, o índice acumulado em 12 meses entrou na casa dos dois dígitos, chegando a 10,67%, uma marca que assusta. Isso havia ocorrido em fevereiro de 2016, quando o Brasil ainda vivia os efeitos desastrosos da crise deixada pela chamada nova matriz econômica no governo Dilma Rousseff (PT). Por mais que as previsões do mercado financeiro sejam de desaceleração, a inflação deve seguir em patamares muito altos, desorganizando toda a economia e punindo, especialmente, os mais pobres.

Inflação veio para ficar

O professor Ciro de Avelar, mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), alerta que a inflação é o nosso pior inimigo, pois não corrói só nossos investimentos, mas nosso poder de compra, nosso poder de renda, nossa capacidade de consumo. "Hoje em dia a gente vê alguns fatos que assustam mesmo, como nos anos de 1980. Naquela época, a inflação era galopante, mas para a geração recente, não acostumada com uma inflação de 10%, a realidade atual assusta, porque afeta nosso dia a dia com impactos fortes na gasolina, nos transportes, entre outros setores. A inflação voltou e veio para ficar, pelo menos para o ano que vem e 2023; dependendo de como for gerenciada a política econômica do Brasil", avalia o professor.

Em 1980, os preços dobraram

Para o deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos), que viveu a inflação dos anos 1980, "hoje está bem longe de lá, quando os preços dos supermercados dobraram. A gente tinha que chegar bem cedo, antes do remarcador mudar a etiqueta", lembra. Segundo o parlamentar, "a preocupação é grande, mas a situação, hoje, é pela demora na normalização do fornecimento de insumos em vários setores, já que a pandemia atingiu vários fornecimentos, como de insumos para o metalomecânico, montadoras de automóveis, entre outros". O deputado concorda que "a inflação vai perdurar um pouco". Disse que "também há falta de medidas que permitam a retomada do trabalho". Ele observou que existem vários setores que estão com falta de mão de obra.