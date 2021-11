O ministro da Cidadania, João Roma, disse estar confiante na aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. Afirmou que o governo está tendo um bom diálogo com os senadores, mostrando os efeitos importantes da proposta.

Ativismo político

Para João Roma (foto), "parece estar havendo ativismo político por parte do STF ao barrar a execução do orçamento secreto". A corte decidiu a favor da liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu temporariamente o pagamento feito aos parlamentares, e levou o entendimento para discussão no plenário virtual. O ministro da Cidadania ainda disse, em entrevista à CBN, que desconhece a distribuição de mais de R$ 900 milhões entre parlamentares às vésperas da votação em primeiro turno na Câmara.

Poder do presidente da Câmara

Na avaliação do deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), com relação ao orçamento da Câmara, ele imagina que a decisão do Supremo faça com que ele volte a ser executado pelo Executivo. "Sempre foi assim, e não causa nenhum problema para o governo e nem para a Câmara. Isso só tira o poder da presidência da Câmara de trabalhar com emendas para modificar votos."

É uma anomalia

"Não é que está errado, é uma anomalia", afirmou Alceu Moreira. "Com a decisão do Supremo, a Câmara vota o orçamento, e quem executa é o Executivo. Aí volta a ser o que era." Com relação à PEC dos Precatórios, Alceu Moreira disse que tem argumentos fortíssimos a favor e argumentos fortíssimos contra. "Nós do MDB, e eu, que votei contra, votei contra porque votamos a Lei do Teto, e porque eu acho que a Lei do Teto, entre tantas coisas, ela permite que a cada vez que a arrecadação é maior, como nós temos agora, que se use a arrecadação maior para pagar dívida."

Grande passo do governo

Na visão do deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL), "o governo deu um grande passo para viabilizar o Auxílio Brasil, e também para ter orçamento. O presidente da República foi eleito para cuidar do orçamento e das necessidades do País, então, na medida em que nós precisamos fazer um Auxílio Brasil, e os precatórios representam cerca de R$ 90 bilhões, nada mais justo que esse valor seja utilizado".

A dificuldade é o "conjunto da obra"

Para o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), "a PEC dos Precatórios tem coisas interessantes, como a securitização das dívidas dos municípios. O problema é o conjunto da obra. Pode ser feito tudo o que tem de bom na PEC, sem precisar passar o calote, na viúva, na professora, nos aposentados, pessoas que têm direito à Previdência". Segundo Pompeo de Mattos, "o Auxílio Brasil é fake. Já tinha o Bolsa Família, que era permanente, tinha 18 anos e nunca precisou fazer uma PEC para pagar. Na verdade, é dinheiro que o governo quer fazer caixa para as eleições do ano que vem".

Insegurança jurídica

"É uma demonstração muito clara de insegurança jurídica", afirmou o deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT) sobre a aprovação da PEC dos Precatórios. No entendimento do parlamentar, "a quebra de normalidade do pagamento das contas do governo sinaliza para o mercado o risco de calote, que tende a afastar os investidores do País".