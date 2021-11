Eleitos para o comando do Senado e da Câmara dos Deputados com o apoio do Palácio do Planalto, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) já não mostram mais que estão alinhados como era no início do ano, quando até mesmo nas coletivas, os dois participavam juntos. Um exemplo é quando anunciaram, entre outras metas comuns, a aprovação das reformas administrativa e tributária em 2021. Agora, "fora de sintonia", como bem colocou o jornalista Jorge Vasconcellos, as reformas não avançam. Em 2022, o prazo para aprovar pautas importantes para o País será mais curto por causa da disputa eleitoral, e aí as coisas começam a se complicar com as negociações acabando num vale tudo entre Parlamento e Executivo, como já foi ensaiado na votação dos precatórios.

Alinhados, mas nem tanto

Com o presidente do Senado de olho na rampa do Palácio do Planalto, após se filiar ao PSD, as reclamações do presidente da Câmara, até públicas, aumentam contra a atuação do Senado, e escancaram uma crise instalada na cúpula do Legislativo, no momento em que o País necessita da aprovação de projetos destinados à recuperação da economia. As disputas políticas voltadas às eleições presidenciais de 2022 atingiram em cheio o alinhamento que vinha sendo demonstrado entre os presidentes do Senado e da Câmara.

Prazo encurtando

Tudo indica que o ano chegará ao fim sem as reformas. O prazo para aprová-las em 2022, ao lado de outros projetos importantes, será muito curto em razão das atividades eleitorais dos parlamentares em seus redutos políticos. É possível que as reformas fiquem para o próximo governo.

Auxílio Brasil ou calote no povo

Na opinião do deputado bolsonarista gaúcho Bibo Nunes (PSL, foto), "a PEC dos Precatórios abrirá caminho para a criação do Auxílio Brasil, que prevê o pagamento de R$ 400,00 mensais, até o final de 2022, para pessoas de baixa renda. É uma alternativa para que o governo federal não precise furar o teto de gastos do orçamento". Segundo o parlamentar, "não existe calote a professores e profissionais da educação, como alegam os partidos de oposição." Já para a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT, foto), "a PEC mostra que o governo federal não tem intenção de priorizar a área social". Segundo a congressista, "a proposta representa um calote no povo brasileiro, por adiar o pagamento de dívidas já transitadas em julgado para exercícios fiscais posteriores".