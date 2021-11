Auxílio na onda dos precatórios

Num vale-tudo para fortalecer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quinta-feira (4), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite ao governo pedalar para parcelar o pagamento de precatórios e viabilizar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, no valor de R$ 400,00, para 17 milhões de beneficiários. Uma vitória pessoal do presidente Arthur Lira (PP), que assumiu o desafio e conseguiu os votos necessários, buscando votos até no exterior, de parlamentares em viagem.

Pressão do governo

Por uma margem apertada de apenas 4 votos, o governo conseguiu aprovar a PEC dos Precatórios na Câmara, e abrir espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 para viabilizar o Auxílio Brasil e outros gastos às vésperas da eleição presidencial. Para levar à aprovação das novas regras para o pagamento de precatórios e teto de gastos, o Parlamento viveu dias de negociações, com pressão do governo para mudar votos de parlamentares da oposição. Com isso, o governo conseguiu 312 votos favoráveis contra 144 contrários no primeiro turno, em votação que levou os debates até a madrugada.

Institucionalizando o calote

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo, foto) disse na defesa do voto contrário à aprovação da PEC dos Precatórios que "é um absurdo o que está acontecendo no Parlamento. Estão institucionalizando o calote tirando o teto."

Trabalhando pela reeleição

"Nessa sessão surreal", acentua Van Hattem, "vimos a esquerda defendendo o cumprimento do teto por tabela, e os defensores do governo Bolsonaro, com o ministro da economia liberal, defendendo que se fure o teto. Não adianta a narrativa de dizer que nada tem a ver com as eleições do ano que vem, tanto em relação aos fura-teto, como às emendas parlamentares que estão sendo oferecidas para angariar votos".

Teto de gastos arrombado

O congressista do Novo fez inúmeras críticas à postura do governo, lembrando as promessas de campanha. "O governo se elegeu dizendo que não furaria o teto, queria a responsabilidade fiscal, agora estamos vendo aqui, em nome das eleições do ano que vem, furando o teto, dando calote nos precatórias e, infelizmente, mais uma vez, protagonizando um espetáculo surreal para não cumprir as promessas feitas."

Orçamento secreto

Para Alessandro Molon (PSB-RJ), "o orçamento secreto está destruindo o Parlamento". Disse que "a aprovação da PEC dos Precatórios representa grave retrocesso do ponto de vista da segurança jurídica". No entendimento de Alice Portugal (PCB-BA), "mexer com precatórios, supostamente para fazer um programa de renda, é mentir para população."