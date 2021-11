Sergio Moro retorna à cena política com foco nas eleições de 2022 trazendo um clima de empolgação ao Podemos. O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) saúda a chegada de Moro como uma grande conquista do partido. "É um homem que se projetou no Brasil como um pioneiro no verdadeiro combate à corrupção. Corajoso, fiel às leis e que claramente revelou, como juiz, estar preocupado com a justiça, com a igualdade das pessoas, com um país mais honesto."

Respeito às leis

Para Lasier Martins, "Sergio Moro (foto) vem ao encontro do partido que mais propugna essa coerência, esse respeito às leis, respeito ao dinheiro público". Segundo o senador, o ex-juiz escolheu corretamente o partido. "Ele busca um Brasil justo para todos. É o que ele procurou fazer como juiz e como ministro da Justiça, e não o deixaram fazer."

Filiação será dia 10, em Brasília

A filiação de Sergio Moro ao partido de Alvaro Dias (PR) será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, no próximo dia 10 de novembro, às 9h. Prudente, o senador Lasier Martins afirma: "nos cabe agora tratar de convencê-lo a disputar a presidência da República". Mesmo sendo criticado pela Lava-Jato, Moro desperta grande interesse partidário e reúne significativo potencial de votos.

Preparando a candidatura

Moro ainda não admitiu que será candidato ao Palácio do Planalto no ano que vem, entretanto, as postagens nas mídias sociais mostram que o ex-juiz pavimenta o caminho para a presidência da República. Há também a possibilidade dele disputar uma vaga ao Senado no lugar de Alvaro Dias. Hoje existem pelo menos 10 nomes que são prováveis candidatos para disputar a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022.

Empreendedorismo feminino

Uma parceria da deputada federal gaúcha Liziane Bayer (PSB) com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai promover qualificação profissional gratuita para as gaúchas. O projeto nacional Qualifica Mulher chega ao Rio Grande do Sul e vai ensinar sobre organização de finanças pessoais e de negócios para empreendedoras.

Condições de trabalho dignas

"Queremos proporcionar a elas condições de trabalho dignas e oportunidades de projeção econômica e social", destaca Liziane. As inscrições para a capacitação on-line, que será realizada no dia 11 de novembro, já estão abertas. Apoiam a iniciativa a deputada estadual Franciane Bayer, a Defensoria Pública do RS, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do RS e a Aliança Empreendedora.

Uso de máscaras

O Distrito Federal é mais uma unidade da federação que passa a flexibilizar as regras para o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. Desde ontem, em ambientes abertos como ruas, clubes e parques, o uso fica liberado, autorizou o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Liberação em locais abertos

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL) propõe que o uso de máscaras em locais abertos seja liberado em todo o País. Na opinião do congressista, "o uso do equipamento de proteção não é mais necessário uma vez que 60% da população brasileira já estão completamente imunizados contra a Covid-19". Bibo diz que Porto Alegre, por exemplo, já vacinou 98% da população com a primeira dose, e 81% com a segunda. Segundo Bibo, "o prefeito Sebastião Melo (MDB) quer liberar, mas o governador Eduardo Leite (PSDB) não".