Com a alta nos preços dos combustíveis, motoristas são atraídos pelos postos que anunciam descontos para quem paga pelo aplicativo. As reclamações de propaganda enganosa em postos de combustíveis cresceram 45% em 2021, segundo mostra a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que identificou que, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas 694 reclamações por publicidade enganosa. Foram 216 queixas a mais na comparação com o mesmo período do ano passado - o que representa um aumento de 45%. Juliana Domingues, secretária Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, explica que se o posto divulgar uma promoção de aplicativo, ela deve ser garantida.

Retomada inteligente

Depois de ver o turismo crescer exponencialmente 150% entre 2013 e 2019, Bento Gonçalves tem se tornado também um modelo brasileiro de retomada inteligente nesta pandemia. Criou o primeiro protocolo municipal do País para bares, restaurantes e rede hoteleira. Hoje, a medida é replicada inclusive internacionalmente. Recentemente, o município da Serra também ficou em 1º lugar como a cidade mais conectada em pontos de circulação, como praças e parques, destacada pelo governo federal. Praticamente 100% dos pontos de visitação possuem rede gratuita wi-fi.

Cidades excelentes

Um estudo revelado esta semana pelo Instituto Aquila, para o 1º Prêmio Band Cidades Excelentes, Bento Gonçalves figura entre os vencedores de quatro categorias para municípios acima de 100 mil habitantes. Ficou em segundo lugar em Educação e em Eficiência Fiscal e Transparência. Nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública, ficou em terceiro lugar. "O reconhecimento é um reflexo orgânico do trabalho que flui em harmonia entre o poder público e a sociedade", diz o prefeito Diogo Siqueira (PSDB).

Saúde e educação

Na contramão da crise na educação, o município constrói simultaneamente duas escolas de educação infantil e um centro de atenção para alunos com deficiência. Estima-se que serão geradas mais de 340 vagas. Na mesma proporção, o governo de Siqueira escolheu a saúde também como prioridade: o Complexo Hospitalar passará de 40 para 120 leitos. A ampliação prevê mais três andares de unidades de internação um investimento de R$ 2,6 milhões da prefeitura. Além disso, segue a execução do novo bloco cirúrgico, que representa mais R$ 3,4 milhões.

Convivendo com a desonestidade

O deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos, foto), lamenta: "Estamos, cada vez mais, convivendo com a desonestidade humana, a gente observa isso com tristeza, até porque nós estamos vendo também não só na questão dos postos de combustíveis, mas tantas outras áreas em que as pessoas estão usando a pandemia para se aproveitar do momento, aumentar preço além do necessário, para obter exceção de juros e também para enganar a população".

Situação lamentável

Na questão dos postos de abastecimento, acentua o parlamentar, "a situação é lamentável". Para o deputado Carlos Gomes, "é necessário que se trabalhe muito a questão de gastos, e evidentemente é preciso acionar os órgãos que já estão monitorando, para que combatam os abusos, os excessos, todo mundo é vítima disso".