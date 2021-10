Senado na Feira de Porto Alegre

O Senado Federal participará da 67ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa nesta sexta-feira e vai até 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha. Esta é a primeira exposição literária em que o Senado participa desde 2019. A Livraria do Senado separou cerca de 100 títulos de seu catálogo para o evento, com conteúdo que inclui desde publicações sobre legislações diversas a obras clássicas relacionadas à História do Brasil, lançadas pelo seu Conselho Editorial. Todos os livros são vendidos a preço de custo no estande do Senado (foto).

Nem direita, nem esquerda; centro

Com a entrada de Rodrigo Pacheco, a expectativa de crescimento do PSD no País aumenta bastante. Cerca de 20 deputados devem ingressar no partido do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Para o deputado federal gaúcho Paulo Caleffi (PSD), a polarização extrema direita e extrema esquerda, em nenhuma situação é boa para o País "porque é nós contra eles, mas nós quem? Que lado é o nosso? Então quem não é meu amigo, é meu inimigo? Não pode ser assim", argumenta.

Via alternativa de centro

Na opinião do congressista, o PSD está criando uma via alternativa de centro. "Aí dizem assim: 'mas é centro-esquerda ou centro-direita?' Eu enxergo que dentro de um partido de centro, nós temos gente que pende para um lado e gente que pende para o outro." O deputado cita um exemplo: "você encontra um senador na CPI atacando o presidente da República que é de direita. Então o partido é de esquerda? Não. É um partido de centro."

Para quem não gosta dos extremos

Na avaliação do parlamentar, "a proposta que o partido está apresentando hoje para o povo brasileiro até pode não ser para atender toda aquela ambição de "vamos ganhar uma eleição", mas ela tem o propósito de fortalecimento do partido. Hoje nós somos a terceira força aqui. Com a entrada do Rodrigo Pacheco ficamos com 12 senadores e 37 deputados. Ficamos muito fortalecidos".

Partido que mais cresceu

Caleffi acredita que muito mais deputados vão ingressar no PSD. Lembra que o partido está crescendo muito rápido, como é o caso do Rio Grande do Sul. "Nós tínhamos duas prefeituras pequenas, hoje, nós temos 16 prefeituras e duas em cidades grandes: Passo Fundo e Canoas, nos tornamos representativos".