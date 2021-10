Força da bancada feminina

Na madrugada desta terça-feira, antes da leitura do relatório da CPI da Pandemia, no Senado, as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS) falaram, no Programa do Bial, na TV Globo, sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres senadoras no Parlamento. Fizeram uma retrospectiva das situações vividas. Mostraram que só conseguem conquistar espaço no Senado da República, comandado por homens, posicionando-se forte e enfrentando a discriminação, cobrando igualdade de tratamento numa arena "machista".

Momentos da CPI

Os momentos da CPI e as consequências da investigação foram apresentados pelas senadoras, que se destacaram nos debates da Comissão Parlamentar de Inquérito. Simone Tebet foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a vice-líder do governo no Congresso, Soraya Thronicke, que começou revelando que Simone Tebet foi sua professora de Direito Administrativo, enquadrou os bolsonaristas nos depoimentos.

Governo trabalhou pela pandemia

Para Simone Tebet (foto), "o governo federal trabalhou pela pandemia e não contra ela. O presidente pregou através de inverdades, de mentiras, uma ideia totalmente equivocada, negando a ciência e defendendo que se todo mundo se contaminasse, seria o melhor caminho para o Brasil". Soraya criticou a demora da compra da vacina, deixando os testes ficarem vencidos. O resultado da CPI é um relatório muito robusto indiciando mais de 70 pessoas. A CPI deu certo, agora é hora de entregar o bastão às autoridades competentes, Ministério Público e Poder Judiciário.

"Chacota" da pessoa com dor

O presidente da República fez chacota imitando uma pessoa com dor e falta de ar. "Havia um esquema de corrupção, de propinoduto, de vacinoduto, dentro do Ministério da Saúde, com nota fiscal, uma verdadeira organização criminosa", afirmou Soraya Thronicke. A senadora Soraya Tronicke destacou um episódio eletrizante no momento em que a senadora reagiu "às loucuras" de um empresário bolsonarista que é acusado de financiar fake news durante a pandemia.

Liberdade de expressão

"Em um país democrático que é o nosso, todos temos liberdade de expressão. Parlamentares ainda têm a imunidade parlamentar. Pois bem, isso significa então que eu posso te xingar à vontade, que eu posso mentir sobre o senhor, sobre qualquer pessoa?", indagou a senadora Soraya Thronicke, dirigindo-se ao presidente do PTB de São Paulo, Otávio Facuri.