Carne sem previsão de destino

A China importa quase metade de cerca de 2 milhões toneladas de carne que o Brasil envia a outros países por ano e, portanto, todo movimento que a nação faz, facilmente afeta nossos preços. A suspensão de carne brasileira pelo país asiático faz com que a maioria da carne bovina ainda esteja parada em câmaras frias nos frigoríficos e em contêineres em portos sem previsão de destino. "Isso é indesejável", lamenta o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB).

Baixa a qualidade

No entendimento do parlamentar, líder do agronegócio, "quando a carne fica muito tempo congelada, baixa a qualidade". Infelizmente, segundo Alceu Moreira, "não tem o que fazer, porque esse impasse é um impasse diplomático, e o nosso chanceler afirmou que o problema deve ser solucionado na próxima semana". O congressista informou que, "pelo que foi dito, ele não quis sequer conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina."

Um aprendizado para o País

Na opinião de Alceu Moreira (foto), "isso é um aprendizado para o Brasil. Quem negocia com um país do tamanho da China, e tem uma relação de dependência comercial, tem que perceber o seguinte: quando quiser fazer alguma coisa em relação à China, por discordância ideológica, tem que fazer algo consequente, que tenha certeza que pode suportar as consequências".

Represália ideológica

Se não se pode suportar as consequências, alerta o congressista, "não faça, porque senão acaba fazendo uma pirraça e não resolve absolutamente nada. Hoje, com certeza, nós temos uma represália ideológica sem nenhuma consequência prática, a não ser todos os problemas que estamos encontrando".

Carne confinada

Para Alceu Moreira, "a situação seria menos consequente se fosse um tempo atrás, quando todo nosso modelo de engorda era a pasto. Com o aumento do preço da carne, nós fomos para uma grande quantidade de carne confinada. Nós tínhamos que reduzir o tempo de engorda. Na modalidade confinada, o bicho é tratado em cocho, e isso tem uma ação muito alta com o preço do milho, com o preço da soja, tudo fica muito alto".

Prejuízos à cadeia produtiva

Se a situação com a China não for resolvida logo, esclarece o emedebista, "as consequências serão muito ruins; drásticas para o País. Ela começa a causar prejuízos muito fortes para a cadeia produtiva; e terá consequências no preço da carne," afirma Alceu Moreira. Ele avalia que no mercado interno a população vai gostar um pouco disso. "O problema é que nós temos uma matriz produtiva no agro que toca grande parte da economia. O agro é a indústria antes da roça e depois da roça, antes da lavoura e depois da lavoura. Se tu cavas um desarranjo na agricultura, tu cavas um desarranjo na economia. Já temos muitos problemas na economia, no pós-pandemia, e ainda agora vamos ter mais isso. Com certeza uma consequência desastrosa. Espero que se resolva esta semana".

Queda de preços

Por outro lado, os analistas dizem que, se a suspensão da China se estender por muito mais tempo, a tendência é que os frigoríficos comecem a colocar mais carne no mercado interno. Com mais carne disponível, a tendência, para alegria do consumidor e desespero do produtor, seria os preços caírem. Será?