O documento final da CPI da Covid (foto), do Senado, apresentado pelo relator, Renan Calheiros (MDB), que no texto prevê o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de mais 65 pessoas, será votado terça-feira (26) e entregue ao Ministério Público e outros órgãos. Ainda na terça-feira, haverá a leitura de relatórios paralelos, como o do governista Marcos Rogério (DEM), que não sugere o indiciamento de ninguém. O relatório do senador Renan Calheiros pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, entre eles charlatanismo e responsabilidade. A emoção tem sido uma constante na CPI.

Desqualificar relatório

A "rede do ódio" bolsonarista age para atacar a CPI da Covid e desqualificar o relatório. Em dias de registros recordes de menções negativas ao presidente Jair Bolsonaro, aliados se articulam nas redes sociais para desacreditar Renan Calheiros (MDB) e tirar o foco dos crimes apontados pelos senadores.

Reação dos apoiadores do governo

A apresentação do relatório final da CPI, na quarta-feira passada, provocou forte reação de apoiadores do governo nas redes sociais. As mensagens disseminadas em páginas bolsonaristas e difundidas à exaustão, eram claras: atacar diretamente o relator da CPI, Renan Calheiros, e desqualificar o texto que atribui crimes graves a integrantes do governo e seus aliados, ao estilo do "Império contra ataca".

Providências jurídicas

O documento apresentado pelo relator é resultado de um acordo com o grupo majoritário da CPI, o chamado G-7, e deve ser aprovado sem dificuldades amanhã. Em seguida, providências jurídicas contra os citados dependerão do Ministério Público, nos estados, e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Reações da família

A família Bolsonaro já comunicou reações fortes às acusações citadas no relatório da CPI da Covid. O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas) anunciou, logo após a leitura do relatório final da CPI, numa transmissão ao vivo em que chamou Renan de "vagabundo" e enumerou supostos crimes do político de Alagoas na condução dos trabalhos. Esse foi o tom da reação organizada nas redes. Com isso, começou uma mobilização para levar à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o relator por sua atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito.

Calúnia e abuso de autoridade

No conjunto de acusações a Renan Calheiros, segundo o documento a ser encaminhado à PGR, são atribuídos 20 crimes ao senador relator da CPI, entre eles, injúria, difamação, calúnia e até abuso de autoridade. Flávio Bolsonaro deixou claro que vai com tudo para cima de Renan Calheiros. O mesmo fará Carlos Bolsonaro. O documento será encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal para que seja aberta uma investigação em cima dos crimes citados. Apontado como líder do "Gabinete do Ódio" do Palácio do Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro, que teve o indiciamento sugerido por incitação ao crime na disseminação de notícias falsas, também atacou Renan e a "CPI do Lula" nas redes sociais.

Processo longe da PGR

Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República também se movimenta para evitar que o processo não chegue até lá, já que envolve o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é que seja encerrado antes.