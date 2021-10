O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) protesta contra o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que denomina Rodovia Presidente João Goulart o trecho da BR-153 localizado entre Cachoeira do Sul e a cidade de Marabá. O parlamentar do PDT conta que João Goulart assumiu a presidência da República em 1961 e, três anos depois, foi deposto pelo golpe militar. O deputado afirma que, em vez de resistir e provocar uma guerra civil no País, Jango preferiu se exilar com a sua família na Argentina.

PEC dos precatórios

Para o Professor Israel Batista (PV-DF), a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios "é um calote do governo nos credores. A proposta cria um teto para as dívidas judiciais da União em 2022, e transfere o pagamento de R$ 50 bilhões para 2023".

Governo quer alterar regras

"As alternativas de pagamento dos precatórios foram propostas pelo próprio governo, que agora quer alterar as regras", criticou o parlamentar do Distrito Federal.

Importação de carros

A aprovação de projeto que permite importação de veículos novos e usados diretamente pelo consumidor é o que defende o deputado José Nelto (Pode-GO). Segundo ele, "a medida é uma reação aos seguidos aumentos no valor dos automóveis fabricados no Brasil". José Nelto alega que os reajustes chegam a ser semanais, impactando no bolso do consumidor. De acordo com o parlamentar, "os brasileiros pagam, atualmente, os carros mais caros do planeta devido ao monopólio exercido pela indústria nacional de automóveis".

Mapa da fome

As famílias que voltaram a figurar no mapa da fome receberam a solidariedade do deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT). Segundo o parlamentar, "20 milhões de brasileiros passam fome atualmente, e outros 100 milhões vivem em situação de insegurança alimentar".

Mulher vítima de violência

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Vagas remanescentes poderão ser preenchidas por mulheres e, não havendo, pelo público em geral. O texto, que agora vai ao Senado, é um substitutivo elaborado pela relatora, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que destacou a importância da aprovação.

Porto de Arroio do Sal

O Porto Litoral Norte S/A, um investimento de US$ 5 bilhões, e que criará 3 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, foi apresentado ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo deputado federal Bibo Nunes, do PSL gaúcho.