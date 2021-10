Gravação de ações policiais

Proposta que torna obrigatória a gravação em vídeo de ações policiais está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. A proposta é do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), segundo ele, a gravação será feita individualmente por todos os policiais que participarem da ação, devendo ser armazenada por, no mínimo, seis meses. Ainda de acordo com o parlamentar, "as gravações poderão ser usadas para o controle social da ação policial".

Acesso a todos

O projeto determina ainda que qualquer pessoa pode ter acesso aos conteúdos gravados em vídeo, seguindo critérios da Lei de Acesso à Informação (12.527/11). "Diversos municípios nos Estados Unidos já vêm adotando com êxito a medida", disse Rocha (foto), citando o caso do motorista negro David Washington, que, depois de se envolver em um acidente de trânsito, foi atingido por policiais com uma descarga elétrica e com spray de pimenta.

Análise de condutas

O congressista argumenta que o vídeo gravado pelas câmeras dos policiais serviu de prova para a análise das condutas, e para que a comunidade pudesse realizar o controle social de toda a ação.

Segurança pública

O projeto tramita em caráter conclusivo, e será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Diminuição da violência

Os estados que já usam as câmeras corporais estão satisfeitos com os resultados - ajudam a diminuir os números da violência, diz estudo. Já utilizam o sistema: Santa Catarina, São Paulo e Rondônia.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, em dezembro de 2020, a Secretaria de Segurança Pública abriu um chamamento público para cedência e teste, por seis meses, com mais seis meses de acesso aos dados de câmeras corporais para a Brigada Militar e Polícia Civil. Uma empresa apresentou proposta de acordo com as expectativas do Estado e foi aceita. No final de março de 2021, foi autorizada a execução dos testes.

Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que uma comissão está elaborando projeto de contratação para solução de câmeras corporais para uso por parte dos policiais em serviço operacional. A comissão visitou no mês de julho a Polícia Militar de São Paulo, que implantou recentemente essa tecnologia.

Torcida contra o Brasil

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) rechaça as críticas feitas pelos partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Disse que "as críticas são infundadas, fruto de uma torcida contrária ao crescimento do Brasil". O parlamentar defende o presidente, e assegura que o governo tem viabilizado a vacinação contra a Covid-19 desde dezembro. Segundo Cherini, "o pleno emprego há de retornar no próximo ano".

ICMS sobre combustíveis

A proposta que muda a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis, aprovada pela Câmara, é contestada pelo deputado Enio Verri (PT-PR). O parlamentar explica que a cobrança atual é praticada há 23 anos, e que a alteração é insignificante para controlar a elevação de preços da gasolina no País.