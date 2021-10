"O Brasil vive um teatro, abre as cortinas de manhã e fecha no final do dia; e não acontece nada", diz o deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT). Na avaliação do parlamentar, "embora o presidente Jair Bolsonaro esteja fazendo um esforço para pautar as matérias que estão na ordem do dia, em função das indefinições que vivemos, a maior de todas, já que estamos às véspera de 2022, é para que partido, efetivamente o presidente vai. Tudo indica que será o PP, mas isto não está posto".

Presidente ainda sem partido

Para o congressista, "é incrível imaginar que a menos de um ano do início da campanha, o presidente da República não tenha partido. Como isso vai ficar? Não é uma coisa tão simples", acentuou. Segundo Afonso Motta (foto), "a partir do momento em que o presidente se definir, até mesmo as forças que hoje vão se aglutinando em favor de Lula ou do Bolsonaro, se fala numa terceira via, num esforço mas hoje, na verdade, a aglutinação de forças está em torno de um ou de outro. Elas que estão impedindo o andamento das reformas e das maiores pautas do Congresso Nacional."

Jogo de cena desproporcional

Na opinião de Afonso Motta, "o problema com o (senador)Davi Alcolumbre (DEM) para pautar a sabatina de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal e a CPI, que vai ser concluída, nada disso, no fundo, é mais do que jogo de cena. Nada mais do que jogo de cena, sem desconsiderar, pois são atividades objetivas, pois tem CPI andando, tem que haver um relatório, vai ter que ter a indicação de um ministro para a vaga que está aberta no Supremo. São fatos. Agora, o jogo de cena em torno de tudo isso, é descomunal, é desproporcional".

Fatos relevantes

No entendimento de Motta, "essas coisas que, no fundo, no fundo, o fato tem relevância, mas a movimentação é apenas jogo de cena, é que estão trancando o Brasil". O parlamentar disse ainda que pararam de falar na reforma administrativa. "Nem o presidente da Câmara fala mais na reforma administrativa." Outro assunto, segundo o congressista, é o problema dos combustíveis. "Teve uma votação na Câmara em que votei contra, pois sou municipalista, sei que o resultado disso é muito relativo, e quem vai definir os preços é a Petrobras."

Falta o debate necessário

Para o deputado Afonso Motta, "o Brasil está vivendo hoje um teatro permanente. Abre as cortinas de manhã, e encerra no último minuto do dia. Esse teatro não está permitindo que o debate necessário aconteça".

Socorro a hospitais endividados

Um projeto de lei em tramitação no Congresso poderá desobrigar prestadores de serviços contratados pelo SUS a apresentar certidões negativas de débito, ou relativas à Dívida Ativa da União. A iniciativa já foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Três deputados federais assinam a autoria do projeto, entre eles o médico gaúcho Pedro Westphalen (PP).

Sustentabilidade

"A medida ajudará o fluxo de caixa durante a pandemia, e favorecerá a contratação de profissionais e a compra de medicamentos, materiais e equipamentos", afirma Pedro Westphalen. Além disso, a lei permitirá linhas de crédito a taxas de juros reduzidas. Em caráter conclusivo, a medida avança para o último estágio.