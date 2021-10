A força evangélica

O presidente Jair Bolsonaro começa a semana com mais uma dor de cabeça num caso complicado que mistura política e religião. Evangélicos e Centrão continuam na queda de braço para que o governo defina um nome para a cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal com a saída do ministro Marco Aurélio Mello. Tudo porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que tem a prerrogativa de pautar a sessão de sabatina, vem relutando em fazer a marcação.

Queda de braço

Senadores dos diversos partidos, incluindo alguns que não fazem parte da base de apoio ao governo, vêm demonstrando indignação com a demora de Alcolumbre. No embate que dura cerca de três meses, fica cada vez mais acirrada a verdadeira guerra de palavras entre o governo, o Centrão e a bancada evangélica, redutos de apoio bolsonaristas.

Críticas das lideranças

Semana com intensa pauta no Congresso: reformas, Covid-19, CPI, impeachment, entre outras, e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sentado em cima da indicação do "terrivelmente evangélico" ao Supremo. Resiste e não se abala com as manifestações das lideranças evangélicas pelo Brasil afora.

STF desfalcado

Desde 31 de julho de 2014 quando a sucessão de Joaquim Barbosa, que deixou o Supremo Tribunal Federal e só teve seu sucessor, Edson Fachin, empossado em 16 de junho de 2015, o Brasil não passava tanto tempo com o STF desfalcado. Marco Aurélio Mello se aposentou em 12 de julho deste ano e, dois meses e meio depois de sua saída, ainda não se sabe nem mesmo quando ocorrerá a sabatina do indicado para ocupar a sua vaga.

Pressão dos senadores

Na última semana, senadores pressionaram, em plenário, para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), busque uma solução para o inusitado problema no Parlamento. O senador Esperidião Amin (PP-SC, foto) sugeriu, da tribuna, que o Senado poderia adotar uma medida "heterodoxa", que seria trazer a indicação diretamente para o plenário. Para o senador, "esse atraso contraria princípios republicanos e constrange todo o País". Ainda de acordo com o senador catarinense, "é um abuso de poder exercer a presidência de uma comissão e simplesmente transgredir o regimento", argumentou. Pacheco, mineiramente, prometeu que vai procurar responder de forma "rápida e oportuna".

Pressão dos evangélicos

O presidente Jair Bolsonaro já deve estar arrependido de ter feito promessas nas negociações, para ter respaldo no Congresso Nacional, para indicar uma pessoa "terrivelmente evangélica" ao Supremo. O Centrão pressiona por uma nova indicação ao STF: Alexandre Cordeiro de Macedo, do Cade, desagradando ao segmento evangélico.

Autoridade moral

O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), um dos líderes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, deixou claro que a bancada evangélica não permitirá que outro nome seja escolhido, a não ser por indicação dos evangélicos. Já o pastor Silas Malafaia, bolsonarista convicto, acusou os ministros vinculados ao Centrão de não terem "autoridade moral" para indicar um novo nome. Com tudo isso, a semana será de grandes emoções na Esplanada dos Ministérios.