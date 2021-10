Cheque em branco em 2022

Deputados e senadores decidiram ignorar alertas de órgãos de controle e devem assinar um "cheque em branco" de R$ 3,4 bilhões, em emendas parlamentares para estados e municípios em 2022, ano de eleições. Sem fiscalização federal. Parlamentares buscam aumento de 70% nos recursos enviados às bases eleitorais sem critérios mínimos de transparência.

Farra dos parlamentares

Na opinião do senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), "se trata de mais uma farra dos parlamentares com o dinheiro público. Está errado por uma série de razões. Não compete ao Congresso, aos parlamentares, exercer atividade executiva. Isto é atribuição do Poder Executivo, que, portanto, vai ter que direcionar verbas que vão lhe fazer falta para suas prioridades operacionais do País". Além do mais, frisa o senador, "essas verbas no controle dos parlamentares não terão fiscalização, e pelo o que está proposto, nem mesmo pelo Tribunal de Contas. Pior ainda, não terão fiscalização quanto à entrega para os respectivos prefeitos".

É um absurdo

"É mais um absurdo", afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT). "Tanto que as minhas emendas trabalho só com as prefeituras, via Caixa. Não quero ser ilegal. Se não for assim, vai perder o critério." O que estão dizendo, acentua Paulo Paim, "é que não vai haver mudança nenhuma. Mentira. O estrago que vai fazer é enorme, o Congresso vai ter que se posicionar e alterar o processo que trata desta questão das emendas, fiscalizar, inclusive, pontualmente pela Caixa Econômica Federal. Nunca tive problemas com emendas, porque eu não dou emenda para ninguém que não passe pela prefeitura via Caixa".

Não há necessidade de mudança

Para o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), "não há necessidade de mudança nos momentos de crise, em que há necessidade de um atendimento imediato. Nós fizemos isso no ano passado, foi autorizado o governo gastar com saúde, educação, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, tudo foi repassado para estados e municípios desta forma e sem muitos problemas. Lembrando que a pandemia continua, e tem que socorrer". Heinze afirma que, "no aspecto político, e pela eleição de 2022, começa a pressão. Enfim, isso já vem sendo feito, já funcionou no ano passado, e por isso não há necessidade de mudança".