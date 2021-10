Na opinião do deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP), "poucos lugares no mundo conseguem gerar tantos problemas internos para si próprios como o Brasil". O parlamentar disse, em artigo, que "do jeito como conduzimos os temas políticos, econômicos, sociais e ambientais, não precisamos de inimigos externos. Invariavelmente, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Há, inclusive, partidos especializados em judicializar todas as coisas", acentuou.

Extinguir a desoneração

Segundo Goergen (foto), "neste exato momento, por exemplo, estamos numa corrida contra o tempo para tentar prorrogar a desoneração da folha de pagamentos, benefício tributário que vigora até o dia 31 de dezembro deste ano. Enquanto tentamos votar a proposta que prorroga os efeitos dessa legislação até 2026, o STF se prepara para julgar, mais de 10 meses depois, uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) do governo federal que pretende extinguir a desoneração".

Marco temporal

Caso a tese do marco temporal seja derrotada, avalia Jerônimo Goergen, "teremos o acréscimo equivalente aos territórios da Alemanha, Itália, Hungria, Sérvia, Grécia e Reino Unido, transformados em terras indígenas, e os atuais proprietários dessas áreas, em sua imensa maioria, ocupadas pela agropecuária, terão que deixar suas terras". Para o congressista, "um desastre do ponto de vista de nossa segurança alimentar, e uma tragédia em relação ao direito de propriedade. A insegurança jurídica reina entre nós, assim como o samba e o futebol".

Evangélicos com Bolsonaro

Nesta semana de feriado com poucos políticos em Brasília, o caso da nomeação de André Mendonça para o STF, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, com apoio da bancada evangélica, ganha espaço. A obstrução provocada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, renova o conflito que já vem há algum tempo. Falando do litoral paulista onde passou o feriado prolongado, Bolsonaro insinua que Alcolumbre estaria travando a apreciação por ter interesse em conduzir outro nome para o STF. O senador meteu a mão num vespeiro e agora não consegue tirar. A demora na votação da indicação de André Mendonça à vaga aberta no STF leva o Centrão a agir nos bastidores pelo nome do presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Cordeiro de Macedo, o que desagrada ao segmento evangélico. Assim, a semana já começa com mais um conflito envolvendo Executivo, Legislativo e, de quebra, o Judiciário. O embate entre os gigantes Centrão e Bancada Evangélica, promete.