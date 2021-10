Semana tensa

A semana começou tensa nos mercados do Brasil que negociam câmbio, juros e ações, nos quais especulações são armas poderosas para os espertos ganharem fortunas, e aqueles que trabalham duro arcarem com as consequências dos impactos destes ativos na economia real, avalia o jornalista especializado em finanças públicas e macroeconomia Ivanir José Bortot. As explicações efetivas sobre a desvalorização do real, aumento da curva de juros e queda nas ações das empresas na Bolsa de Valores, se espalham no mercado.

O jeito de governar

Ninguém mais se atreve a fazer previsões sobre o novo patamar da Bolsa, tendo em vista que a economia deve crescer o equivalente a 1,57% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. O grande temor dos empreendedores e investidores tem mais a ver com o jeito de governar de Jair Bolsonaro.

Projeções ruins

As projeções feitas hoje por economistas das principais instituições financeiras do País apostam que a inflação fechará 2021 em 8,51%; câmbio, em 5,2%; taxa Selic em 8,25%. O mercado de ações acreditava que a bolsa terminaria o ano em 140 mil pontos. Hoje, a projeção caiu para 111,2 mil.

Foro privilegiado

Celso Maldaner (MDB-SC) quer que o plenário da Câmara dos Deputados aprecie a PEC do fim do foro privilegiado. A proposta foi aprovada pelo Senado em 2017, pela Comissão Especial em 2018, e, desde então, está parada.

Certeza da impunidade

Na avaliação de Celso Maldaner, "o foro privilegiado é considerado um instrumento de impunidade, uma vez que as autoridades delinquentes conseguem retardar seus julgamentos nas cortes superiores até a prescrição dos crimes". O parlamentar assinala que "a certeza de impunidade alimenta a corrupção".

Tabu não resolve

Secretária-geral da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação, na Câmara dos Deputados, a gaúcha Liziane Bayer (PSB) realizou uma audiência pública para discutir políticas de prevenção. Especialistas no assunto e autoridades apresentaram dados alarmantes. "No Brasil, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. O que antes era um tabu, passou a ser um alerta para toda a sociedade, especialmente com a pandemia. Precisamos de soluções para esse problema de saúde pública", ressalta a parlamentar. Com um mandato pautado pela defesa da vida e da família, Liziane foi nomeada recentemente como coordenadora do grupo de combate ao suicídio entre jovens brasileiros, na Câmara.