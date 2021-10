O agronegócio começa a apresentar algumas divisões internas e busca identificar, entre os candidatos de centro, na chamada terceira via, alternativas ao presidente Jair Bolsonaro. Empresários que têm apoiado o presidente da República revelam que se um nome fora da polarização não se viabilizar, o grupo tende a apoiar em peso a reeleição de Bolsonaro, num esforço conjunto para derrubar o PT.

Desestabilizar o processo

Para o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) "hoje, a base dos produtores apoia o presidente Bolsonaro, e estão bancando campanhas, como o movimento de Brasília. Não são entidades, são os produtores que bancam", acentua. "O que estão fazendo é tentar desestabilizar o processo. A infinita maioria é Bolsonaro."

Agronegócio busca alternativas

Para o ex-ministro Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas, "entre os agricultores, a tendência pró-Bolsonaro continua forte. Já nas instituições, ninguém tem posição formada ainda", avalia.

Debandada do setor

A iniciativa de entidades do agro, de liderar uma carta em defesa da democracia, antecipando-se ao recuo dos industriais, provocou uma certa debandada do setor. O manifesto faz referência à "moderna agroindústria brasileira", e embora sem citar Bolsonaro, diz que "somos força do progresso, do avanço, da estabilidade indispensável, e não de crises evitáveis".

Mudar a postura

No entendimento do deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP), "nem mesmo os apoiadores de Bolsonaro concordam com certas posturas adotadas pelo presidente, por isso, a postura precisa mudar para facilitar esse processo. Só assim se ganha a eleição. Temos que ir para um lugar onde o futuro seja menos atrapalhado".

Radicalismo agrário

Segundo Christian Lohbauer, presidente da CropLife Brasil e ex-candidato a vice-presidente pelo Partido Novo, "o setor se unirá na oposição a Lula". Na avaliação do empresário, "há três grupos no agro: um contra o retorno do PT; um que apoia fielmente a gestão da ministra da Agricultura, Tereza Cristina; e outro que é pró-Bolsonaro", o que ele chama de "radicalismo agrário" com uma pauta anti-PT.

Bolsonaro contra anti-Bolsonaro

Para Antonio Cabrera Mano Fiho, "o apoio a Bolsonaro é generalizado. É meio que tentar embalar algo que não está dando certo. Até gostaria que surgisse, mas o que percebo é que está ficando Bolsonaro contra anti-Bolsonaro", disse.

Avanço das reformas

"Há um sentimento geral de frustração com outras agendas liberais do ministro da Economia, Paulo Guedes", afirma Cabrera citando como exemplo, a falta de avanço nas reformas tributária e administrativa e, principalmente, as privatizações que patinam. "O maior adversário de Bolsonaro se chama Bolsonaro. Hoje eu sou a favor dele, porque não tenho nenhuma opção dentro da linha da liberdade econômica", acentuou.

Avaliação dos ministros

A boa avaliação de ministros como Tereza Cristina (Agricultura) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), e correções de rumo, com as entradas de Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Carlos França (Itamaraty), no governo, é um ponto exaltado pelas lideranças do setor.