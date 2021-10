O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve chamar governadores para discutir regras do ICMS sobre combustíveis. Ele tem discutido com líderes partidários propostas que busquem melhorar a composição de preços dos combustíveis de forma a mantê-los mais estáveis diante das variações do dólar e do barril do petróleo.

Conforto às oscilações

Uma das propostas, segundo Arthur Lira (foto), seria a criação de um fundo "para dar conforto às oscilações". O presidente da Câmara voltou a abordar a proposta que altera a cobrança do ICMS unificando a tarifa e mantendo um valor fixo para o imposto estadual. O assunto vem sendo discutido intensamente na última semana, pois "não pode ser protelado", acentuou Lira.

Cortina de fumaça

Para o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), apesar da conversa com os governadores ser motivo de aplausos, a Federação brasileira acaba sendo impactada. "Acho que não passa de uma cortina de fumaça para respaldar aquilo que a Petrobras e o governo vêm dizendo, e da mesma forma, tentar passar aos governadores a responsabilidade única com relação aos aumentos."

Conselho Fazendário

Na opinião do parlamentar, "isso é quase desconhecer que existe um Conselho Fazendário Nacional, que tem prerrogativas, autonomias, e que nenhum estado brasileiro aumentou o ICMS nos últimos sete anos e, entretanto, nós tivemos nesse período, a gasolina oscilando entre R$ 3,00 até R$ 7,00. O imposto dos estados era o mesmo".

Ir levando

No entendimento de Giovani Feltes "é sempre saudável conversar, mas, daqui a pouco, fico imaginando que é mais uma forma de ir levando. É mais ou menos aquela ideia de os condomínios se cotizarem para comprar direto da Petrobras. Vai tirar nota para quem? Cada um tem que assumir verdadeiramente suas responsabilidades", acentuou.

Responsabilidade de todos

Segundo o parlamentar, "a responsabilidades é de todos, mas em especial do mercado internacional de combustíveis fósseis que, agora, com a possibilidade de ir diminuindo a questão da pandemia, a economia começa a se movimentar mais fortemente, e talvez alguns países produtores de petróleo comecem também, de um modo geral, a não aumentar sua produção. Talvez até diminuindo um pouco a produção para se beneficiar da elevação dos preços em função da lei da oferta e da procura. O real está desvalorizando barbaramente; isso com certeza provoca dificuldade nos preços do gás de cozinha, do óleo diesel e também da gasolina".

Como nos outros governos

No entendimento de Giovani Feltes, "como a política adotada pela Petrobras, e mantida nesse atual governo, acompanha as oscilações internacionais do barril de petróleo, isso vai ser uma constante; como foi em outros governos e agora também".

Imbróglio de difícil solução

"É um imbróglio de difícil solução", argumenta Giovani Feltes. "Qualquer tentativa é válida, desde que todos adequadamente assumam suas responsabilidades, sem querer colocar no colo de A, B e C a responsabilidade que é de todos, em especial da esfera federal".