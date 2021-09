Fusão DEM e PSL

A fusão dos partidos Democratas (DEM) e Partido Social Liberal (PSL) foi aprovada por unanimidade pela Executiva Nacional do PSL. A decisão ainda precisa ser referendada pela convenção conjunta, prevista para o dia 6 de outubro. O grande impasse está relacionado com quem será o candidato do novo partido para o governo de São Paulo para as eleições de 2022. O comando do diretório paulista ainda vem causando desavenças entre os futuros correligionários. Segundo o PSL, ficou acordado que o partido ficaria com o comando em São Paulo. Mas uma ala importante do DEM não aceita a decisão sem ter uma contrapartida.

Clima esquenta mais

Quando tudo parecia seguir para um acordo de normalidade na fusão DEM/PSL, ACM Neto (foto) esquenta, de novo, o clima na fusão dos dois partidos que pretendem criar a maior agremiação do País para disputar as próximas eleições. ACM Neto disse que a fusão pode liberar adesões eleitorais ao presidente Bolsonaro. Foi o que bastou para acirrar novamente os ânimos .Sem constrangimento ACM Neto garantiu que "não haverá constrangimento" dentro do novo partido em 2022 a respeito de eventual apoio a Bolsonaro ou a outro candidato a presidente. A manifestação de ACM Neto foi considerada precipitada.

Tucano prevê um grande partido

Na opinião do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB), "DEM e PSL vão formar um grande partido. Tenho notado isso na Câmara; vão ter tempo de televisão e fundo partidário". O tucano prevê que deputados vão migrar para esse partido.

Segurar Alckmin

"Estamos trabalhando o máximo possível para Alckmin ficar no PSDB. Temos uma admiração por Geraldo Alckmin, pelo gestor que é, pelos resultados que deu para São Paulo. Ele não está confortável no PSDB por um desconforto com o João Doria, que não o valorizou, que cedeu ao vice-governador e não cogitou que ele fosse candidato ao governo." Na visão do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia Redecker, "Geraldo Alckmin é uma figura que teria que permanecer no PSDB e ser candidato ao governo em São Paulo".

Resultado das prévias

O candidato de Doria é Rodrigo Garcia, que é o vice- governador que se filiou ao PSDB. "O partido é grande, tem muitos nomes, e a primeira coisa que nós temos que ver é a questão do resultado das prévias. A partir daí o PSDB definirá quem vai ser o candidato a presidente da República; isso, sem dúvida, vai influenciar no resultado das candidaturas para os governos estaduais", pondera Redecker.

Maiores bancadas

A disputa para ser candidato ao governo de São Paulo é fundamental para os dois lados, porque pode influenciar no resultado do futuro partido para outros cargos, sobretudo para o Congresso Nacional, onde DEM e PSL querem construir as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado.

A caminho do PSD

De saída do partido, Alckmin busca "tucanos raiz" e já articula palanque para 2022. O PSL quer que Alckmin represente a nova agremiação, visto que o ex-governador está de malas prontas para sair do PSDB. Já Gilberto Kassab, garante que Alckmin estará no PSD, antes de terminar a prévia dos tucanos.