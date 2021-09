A Câmara dos Deputados aprovou 76 projetos que alteraram a legislação eleitoral do País entre 2010 a 2021, o que representa uma média de sete projetos aprovados por ano. O levantamento foi feito com base em dados do próprio Legislativo, pelo Instituto Millenium, junto com a Neocortex. Essa média de sete projetos de lei eleitoral realizados por ano, uma estatística nada razoável, segundo especialistas.

Calhamaço de 900 artigos

O mais recente desses projetos, que recebeu aval de 378 deputados há poucos dias e seguiu para o Senado, institui o novo Código Eleitoral; um calhamaço de quase 900 artigos que altera inclusive os critérios para uso dos recursos do Fundo Partidário.

Só no casuísmo

O que acontecia, afirma o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto), "é que os deputados olhavam para o próprio umbigo e mudavam a legislação um ano antes, a mercê do deputado de plantão. Já o Tribunal Superior Eleitoral fazia mudanças seis meses antes. Era pior ainda, muito casuísmo". Segundo Pompeo de Mattos, "o Senado manteve a legislação eleitoral, proposta que apresentei há 22 anos. Não é uma reforma eleitoral, é um Código Eleitoral, houve uma compilação. Sou contra a reforma eleitoral".

Caminho inverso

Mantida a proibição da coligação, a tendência é fazer o caminho inverso. Hoje existem 36 partidos. Quando Pompeo de Mattos apresentou sua proposta, existiam 10 partidos, um crescimento de 26 partidos no período. Mantida a proibição da coligação, destaca Pompeo, "a tendência é fazer o caminho inverso com o tempo, voltar a ter de 10 a 12 partidos".

Nada justificava

Está certo o deputado Pompeo de Mattos quando afirma que ao longo dos últimos anos não houve nada que justificasse uma produção legislativa tão extensa em matéria partidária e eleitoral. O Brasil mudou de 2010 para cá no que diz respeito ao processo eleitoral e ao funcionamento dos partidos. Não ocorreram alterações tão significativas a ponto de ensejar esse festival de projetos, como aponta o Instituto Millenium.

Obsessão dos parlamentares

O que ocorre, segundo os especialistas, é ajuste periódico da legislação eleitoral aos interesses dos parlamentares de plantão. O relatório do Instituto Millenium classifica as mudanças das regras do jogo eleitoral como uma "obsessão" dos parlamentares, sempre ávidos por aprovar projetos que representem o aumento do grau de segurança na reeleição e na manutenção do poder. O que o levantamento mostra é que as mudanças na legislação sobre partidos e eleições são um debate permanente para os parlamentares. Agora, tudo indica que a mudança fique mais duradoura, sem os espantos do ano eleitoral ou seis meses antes, como vinha ocorrendo.