Propaganda na internet

Para acessar a internet pública fornecida pelo governo federal, os alunos precisam assistir propaganda do governo. O sinal de internet banda larga gratuito, levado às escolas públicas no interior do Nordeste, conta com uma exigência para que os estudantes possam utilizar a conexão: a exibição de uma propaganda de 30 segundos sobre os programas sociais executados pelo governo federal.

Inclusão digital no País

A publicidade é obrigatória para que os beneficiários possam utilizar o Wi-Fi Brasil, uma das iniciativas do Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital no País. Caso os usuários precisem usar a conexão diversas vezes ao dia, a publicidade é exibida na mesma quantidade.

Notícias contra o presidente

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (foto), explica que o programa atinge ao menos 26 milhões de pessoas, com custo estimado de R$ 2,7 bilhões, dos quais cerca de R$ 2,46 bilhões serão destinados ao Norte e Nordeste. No dia 20 de maio, o ministro Fábio Faria e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro estiveram na cidade de Santa Filomena, no Piauí, para inaugurar o sinal gratuito no município. Na ocasião, Faria afirmou que a internet na região seria uma fonte alternativa de informações em oposição às "notícias contra o presidente".

Opção de não querer

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o gaúcho Bibo Nunes (PSL), concorda com a colocação do banner, mas condiciona que deve haver a opção de não querer mais assistir. "Isso seria o correto." O parlamentar bolsonarista questiona: "Será que a esquerda também não faria isso? Só acho que deve ter a alternativa de não querer mais assistir no próximo acesso".

Benefício educativo

Na opinião do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB), "se for uma propaganda propositiva institucional, que trate de algum programa do governo, em que as pessoas se cadastrem, possam ter algum benefício educativo, eu não vejo problema".

Propaganda institucional

O congressista argumenta que "se for uma propaganda institucional dos feitos do governo, que tenha um viés político, eu sou 100% contra. E é ilegal", acentuou Redecker.

Imagem do presidente

Para o parlamentar tucano, "se a propaganda for para melhorar a imagem do presidente, ou politicamente ter algum benefício, com certeza, na minha avaliação, algum partido, ou entidade, vai judicializar isso". O parlamentar defende que "o governo poderia aproveitar para fazer uma campanha educativa em relação à segunda dose da vacinação, em relação ao uso de máscara, em relação a outras coisas. Aí, eu acho que é válido". Entre as medidas apresentadas nos vídeos estão o 13º salário do Bolsa Família e a instalação de sinal de internet em escolas, entre outros. Os roteadores são colocados em locais em torno dos quais as comunidades contempladas se reúnem, como escolas, postos médicos e unidades de segurança pública.